"La programación del Roland Garros no es justa": Rafael Nadal

Rafael Nadal atacó a los organizadores del Roland Garros, a quienes acusó de haber programado su partido de segunda ronda ayer demasiado tarde, lo que motivó que se suspendiera para hoy y le obligará a disputar dos encuentros en dos días

"El programa de ayer no era el bueno, esa es la realidad. El director del torneo, los que toman las decisiones, tomaron una mala decisión. Cuando se hace el programa a las 7 de la tarde se saben las previsiones del día siguiente. No me pueden poner en el tercer partido, no es justo", afirmó el mallorquín

Nadal se quejó de que, mientras él disputaba su partido de hoy contra el eslovaco Martin Klizan -al que derrotó por 4-6, 6-3, 6-3, 6-3, en 2 horas y 44 minutos-, su rival de mañana, el italiano Fabio Fognini, se reposaba tranquilamente, lo que le otorgará a este último cierta ventaja en el duelo por los octavos de final

"Espero que los organizadores reconozcan el error. No me valen las excusas que me dieron, me dijeron que era para programar los partidos de dobles. ¿Es que ahora van a dar prioridad a los dobles? Me parece una broma. No me parece una excusa válida", afirmó el defensor del título

Pese a su visible enfado, Nadal, que dijo que no quería pasar por "el malo de la película", afirmó que no estaba "enojado"

"Estoy feliz por estar en tercera ronda. No me parece justa la programación, está muy mal hecha. Cuando sabes que tienes un día soleado, vale, pero si hay muchas posibilidades de lluvia no puedes planificar un partido sabiendo que puede no jugarse y el de tu rival sí. Yo ni empecé y mi rival terminó", insistió

Nadal confesó que el primer set, el segundo que cede en los dos partidos que lleva en esta edición de Roland Garros, no lo jugó con la intensidad adecuada y lo achacó a la falta de ritmo de juego y entrenamientos

"Empecé el partido sin intensidad y creo que reaccioné bien al inicio del segundo. No he jugado de forma fantástica, pero he recuperado intensidad y paciencia. Estoy contento de haber ganado. Es lo importante, sobre todo en estas condiciones, espero que mejoren en los próximos días", comentó

"No me he movido con la intensidad que debía en el primer set y eso te hace que tu juego sea vulgar. No hay más explicación. Cuando no te mueves con la intensidad y la agresividad que necesitas, el juego se vuelve previsible y el rival tiene la opción de atacarte y ver la pista más grande, tener hueco y tiempo para atacarte", dijo

"En el segundo set sin sentir la pelota brillante, sin nada espectacular, he avanzado y he podido dar la vuelta al partido. El tiempo, el frío, no ha ayudado, pero a nivel de actitud creo que he conseguido activarme. En el primer set no lo he conseguido. No por que no lo haya intentado", analizó

El heptaganador de Roland Garros indicó que para ganar a Fognini tendrá que mejorar su nivel con respecto al de hoy

"Voy a hacer todo lo posible para estar al cien por cien mañana. Fognini ha mejorado mucho, será un partido difícil, tendré que jugar mejor que hoy para ganarle", dijo

"Es un jugador que cada vez está más arriba, cada vez hace mejor las cosas. Ha ganado dos partidos, está jugando bien, tengo que jugar mejor que hoy. Lo voy a intentar. Tengo que ser más agresivo, tener la intensidad de después del primer set de hoy. Puedes jugar mejor o peor, pero la intensidad no me puede fallar. Por suerte, la he tenido en los tres últimos sets", agregó

Nadal consideró que si mañana supera a Fognini y se cuela en los octavos de final, dará por cerrado el tema del cansancio

"Tendré un día para recuperarme y eso tiene que valer. No creo que afecte", señaló

El mallorquín derrotó a Fognini en segunda ronda del pasado torneo de Roma por 6-1, 6-3 en el único duelo entre ambos hasta el momento.