Del Potro, otro favorito que dijo adios al Masters de París

Juan Martín del Potro y Juan Mónaco, hasta hoy los dos últimos supervivientes argentinos en el Másters 1.000 de París-Bercy, cayeron hoy con una diferencia de apenas un cuarto de hora, lo que dejó al último Másters 1.000 de la temporada sin representación albiceleste

Por casualidades del calendario, los encuentros de los dos últimos argentinos se superpusieron en el tiempo y acabaron casi a la vez, con la misma mala suerte para los dos

Especialmente inesperada fue la derrota, 6-4, 6-3, de Del Potro contra el francés Michaël Llodra, un jugador invitado por la organización porque su mala temporada le ha dejado sumergido más allá del puesto 100 del ránking

El de Tandil, séptimo favorito, se estrelló contra el juego de saque y volea del francés, que arropado por el público se mostró más eficaz en la moqueta parisiense, donde apenas sobrevivió una hora y diez minutos

La igualdad del primer set duró hasta el décimo juego, en el que Llodra aprovechó una oportunidad para romper el saque de su rival y hacerse con el parcial

El guión se repitió en el segundo set, con los mismos ingredientes y con el de Tandil cediendo su saque, esta vez, en el octavo juego

Del Potro entró en barrena y perdió once puntos consecutivos que dejaron el encuentro a disposición del francés, que lo cerró en la segunda bola de partido

El argentino entró en la pista del Omnisport parisiense como el tercer jugador con mejor ránking de los supervivientes y con una racha de once triunfos consecutivos desde el Abierto de Estados Unidos, lo que le había valido los torneos de Basilea, el domingo pasado, y Viena una semana antes

Pero con el billete asegurado para la Copa de Maestros de Londres, sus opciones de sumar su primer Másters 1.000 eran muy claras

Del Potro no puso paños calientes a su derrota y aseguró que su rival había sido mejor

La víspera ya había avisado de las dificultades que le suponía afrontar a un jugador tan correoso como Llodra

"Ha sido muy agresivo, no he podido hacer mi juego. Él ha aprovechado todas las ocasiones para ganarme el servicio y yo no he tenido ninguna", aseguró el de Tandil, quien indicó que la fatiga por los encuentros acumulados no es una excusa para explicar la derrota

Tampoco quiso escudarse en la proximidad del torneo de Londres y señaló que se veía con opciones de ganar este torneo y afrontar en buenas condiciones el siguiente

Del Potro afronta la Copa de Maestros como "un premio al sacrificio de toda la temporada", un regalo que afrontará "sin presión", sabedor de que se medirá a rivales teóricamente superiores

Quien casi seguro que no viajará a Londres será Mónaco, que contaba con algunas opciones de clasificarse para el torneo que enfrenta a los ocho mejores del final de temporada, pero que las dejó escapar con su derrota ante el serbio Janko Tipsarevic en Bercy

El duelo, a priori muy igualado entre el octavo favorito, el serbio, y el noveno, el argentino, fue muy parejo y cayó del lado de Tipsarevic por detalles

El serbio ganó la primera manga tras romper el saque de Mónaco en el sexto juego, pero en la segunda fue el bonaerense quien se hizo con el servicio de su rival en el mismo momento. Parecía que "Pico" podía imponerse, pero Tipsarevic no se vino abajo

El guión volvió a repetirse en la definitiva, esta vez con el serbio más avispado, lo que le abrió las puertas de los cuartos de final

Mónaco tenía muchas opciones de ser suplente para el torneo de maestros en caso de victoria contra Tipsarevic, pero con la derrota dice adiós casi definitivamente

El argentino se mostró muy dolido con la derrota, aunque prefirió quedarse con el buen sabor de boca de la mejor temporada de su vida, con cuatro torneos ganados, la participación en los Juegos Olímpicos y su entrada, por primera vez, en el "top ten"

"Una temporada perfecta", resumió un Mónaco que, en caso de que se eliminen muchos de los clasificados para la Copa de Maestros aceptaría la invitación de ir como suplente, una posibilidad muy remota

Los dos argentinos aparecían como candidatos a algo importante en un torneo que se ha quedado sin los cuatro mejores tenistas del momento

El español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer ni siquiera acudieron. El serbio Novak Djokovic cayó en primera ronda ayer y el escocés Andy Murray sucumbió hoy contra el polaco Jerzy Janowicz, un desconocido tenista de 21 años procedente de la fase previa