Sólo sobrevive Djokovic, de los grandes, en el Masters de Toronto

Tras la retirada de Murray, de los cuatro principales jugadores de la ATP que tenían previsto disputar el torneo de Toronto sólo queda el número dos mundial, el serbio Novak Djokovic

El tenista británico Andy Murray, el número 4 del mundo y reciente ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, anunció hoy su retirada del torneo Rogers Cup de Toronto por lesión

Murray, que tenía que haberse enfrentado hoy al canadiense Milos Raonic en los cuartos de final del torneo de la ATP, sufre una lesión en la rodilla, según comunicó la organización

Olímpicos, encimaLa celebración de la competición de tenis en los Juegos Olímpicos de Londres pocos días antes del inicio del torneo de Toronto parece haber pasado factura a los jugadores olímpicos

Antes del inicio del torneo, el número 1 del mundo, el suizo Roger Federer, y el número 3, el español Rafael Nadal, anunciaron su retirada del torneo por lesiones

Ayer, el número 6 mundial, el francés Jo-Wilfried Tsonga, perdió en dos sets contra su compatriota Jeremy Chardy (47 de la ATP)

Igualmente, el número 8, el argentino Juan Martín del Potro, perdió en dos sets contra el checo Radek Stepanek (40 de la ATP)

Federer, Tsonga y Del Potro participaron en la competición olímpica

Agotamiento, la causaEl jugador argentino reconoció ayer tras su eliminación del torneo que estaba agotado y que necesita descanso para poder afrontar los próximos torneos

"No es fácil jugar después del gran esfuerzo de los Juegos Olímpicos, pero lo intenté. Ahora necesito tiempo para recuperar mi cuerpo si quiero seguir saludable", dijo Del Potro

En Londres, Del Potro protagonizó un partido maratoniano contra Roger Federer que sólo se dirimió en favor del jugador suizo en un tercer set que tuvo 36 juegos

Posteriormente Del Potro ganó la medalla de bronce de los Juegos al derrotar a Djokovic. Federer y Murray disputaron la final olímpica que fue ganada por el británico

Flaquearon sus rodillasMurray, que ganó ayer en Toronto su primer partido del torneo Rogers Cup al vencer en dos sets al italiano Flavio Cipolla, reconoció que estaba cansado tras los Juegos Olímpicos y que tenía problemas en una de sus rodillas

Murray declaró tras el partido de ayer que "me siento dolorido en las articulaciones y me siento cansado mentalmente. Realmente no he dormido mucho en los últimos días así que me está pasando un poco de factura"

La retirada de Murray permite que el canadiense Raonic avance a las semifinales

Más inconvenientesLa retirada de las principales estrellas de la ATP no es el único problema del torneo

Hoy, todos los partidos de la mañana fueron suspendido por la lluvia que caía en la ciudad canadiense

Marcel Granollers, el número 27 del mundo y único representante español que queda en el torneo de individuales, tenía previsto enfrentarse a Jeremy Chardy

Por su parte, el único tenista latinoamericano que se mantiene en la competición individual, el argentino Juan Mónaco (10 de la ATP), tenía previsto jugar con el estadounidense Mardy Fish (13).