Andy Murray es campeón olímpico tras superar a Roger Federer

El británico Andy Murray se tomó la revancha de hace tres semanas en la final de Wimbledon ante el número uno del mundo, el suizo Roger Federer (6-2, 6-1 y 6-4) y, en el mismo escenario, logró la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El tenista escocés, que perdió la final del tercer Grand Slam del año, venció al helvético en una hora y 56 minutos para lograr el título de campeón olímpico. Murray saldó cuentas con el All England Club y con su trayecto profesional, sumido en más tinieblas que luces, y en la fama de perdedor, acentuada tres semanas atrás en el propio Wimbledon, donde fue superado otra vez por Roger Federer, ante el que este domingo se ha tomado cumplida revancha en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El tenista escocés ganó, por fin, una final de renombre. Un gran éxito. No es aún un Grand Slam, pero es un premio también mayor, reservado a unos elegidos. Del que carece, aún, el propio Roger Federer, el mejor tenista de la historia. Murray superó al helvético por 6-2, 6-1 y 6-4, un marcador que se acercó a la final más corta de la historia olímpica. La del estadounidense Andre Agassi ante el español Sergi Bruguera, en Atlanta 1996 (6-2, 6-3 y 6-1). Hace menos de un mes Murray no salió bien librado de la final de Wimbledon. Fue sometido por Roger Federer, que se impuso en cuatro sets (4-6, 7-5, 6-3 y 6-4) y reavivó el talante de derrotado de un jugador mantenido a raya por los tres grandes del circuito: Federer, Novak Djokovic y el español Rafael Nadal. Murray presume ahora de un éxito que ni Federer ni Djokovic tienen. El británico hereda el trono que Nadal conquistó cuatro años atrás, en Pekín 2008. Y deja al suizo aún pendiente del oro olímpico para completar el llamado Golden Slam (ganar los cuatro Grand Slam y el título en unos Juegos), al que en Londres 2012 se han añadido los estadounidenses Serena Williams y los hermanos Bob y Mike Bryan. Crónica del partidoAndy Murray entró en la central del All England Club y derrotó a su rival, evidentemente cansado. Sin la frescura de otras ocasiones. Pagó Federer el esfuerzo del viernes. Las más de cuatro horas que peleó con Juan Martín del Potro por alcanzar la lucha por el oro. Federer fue incapaz de romper en ocasión alguna el saque del escocés. Murray rompió el servicio del número uno del mundo en el quinto juego y lo consolidó después. Con 4-2 puso el viento de su lado para cerrar la manga por 6-2. Prolongó su marcha acelerada en el inicio del segundo parcial

Volvió a quebrar de entrada y se situó con 2-0. Federer intentó reaccionar. Estuvo ahí la clave, probablemente. El suizo dispuso de seis ocasiones para romper el saque de su rival, que se defendió con soltura una tras otra. No pudo el helvético, que se encontró con una desventaja de 5-0 que después maquilló. Murray ganó el partido en menos de una hora (1.56 minutos) y frustró la ambición de su rival, posiblemente, en su última aventura olímpica. El escocés, sin embargo, se irá de Wembley con más. Debe jugar junto a Laura Robson la final del dobles mixto ante los bielorrusos Victoria Azarenka y Max Mirnyi.