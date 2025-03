Rafael Nadal tendrá al menos 15 días de incapacidad

El tenista español Rafael Nadal, oro en Pekín 2008, deberá estar al menos quince días en "reposo deportivo" como consecuencia de la lesión que sufrió en junio en Wimbledon, según un comunicado de los servicios médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET). Nadal renunció el jueves a participar en los Juegos Olímpicos de Londres, donde iba a ser el abanderado del equipo español en la ceremonia de inauguración, el próximo día 27. La lesión es una tendinitis en el tendón rotuliano, de la que ya tenía molestias desde mediados de mayo. Los servicios médicos de la RFET aseguran que "a pesar del gran esfuerzo realizado por el tenista y del tratamiento intensivo que ha seguido, Nadal no estará preparado a tiempo para afrontar los Juegos Olímpicos en las condiciones adecuadas". El Dr. Ruiz Cotorro, al frente de los Servicios Médicos de la RFET, ha recomendado un periodo de "no menos de 15 días de reposo deportivo para seguir de nuevo con el programa progresivo de rehabilitación y potenciación muscular". En su comunicado de renuncia, el actual número tres del mundo dijo que no se encuentra en condiciones de competir en las Olimpiadas de Londres. El tenista que le sustituirá en el equipo en el cuadro individual masculino será Feliciano López, quien ocupa el número 30 del ranking de la ATP, y es el quinto español por detrás de Nadal (tercero), David Ferrer (quinto), Nicolás Almagro (décimo) y Fernando Verdasco (decimosexto).