Rafael Nadal no participará en los Juegos Olímpicos

El tenista Rafael Nadal, que iba a ser el abanderado español en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, no participará en la cita olímpica ya que no se encuentra bien físicamente. "No me encuentro en condiciones para competir en las Olimpiadas de Londres y por tanto no viajaré con la delegación española para competir en las mismas", comenta Nadal, en un comunicado oficial

Cambio de parecerDesde mediados de mayo el español estaba siendo tratado por una tendinitis en el tendón rotuliano y en los últimos días se había mostrado optimista sobre su recuperación para Londres 2012

Nadal estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Pekin 2008, donde conquistó la medalla de oro. Al día siguiente de ganar la final al chileno Fernando González, se convirtió en el número 1 mundial, desbancando al suizo Roger Federer

El pasado sábado recibió, de manos de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, la bandera que iba a portar durante la ceremonia inaugural de Londres 2012

Nadal, muy triste"Tengo que pensar en mis compañeros, no puedo ser egoísta y tengo que pensar en el bien del deporte español, especialmente del tenis español y dejar que juegue un compañero mío con mejor preparación que se encuentre en condiciones de competir. He apurado hasta el último momento en mi preparación, en mis entrenamientos, pero no ha podido ser", añade el tenista español, actual número 3 del mundo

"Hoy es uno de los días más tristes de mi carrera ya que una de las mayores ilusiones y el momento quizás más especial era ser el abanderado de España en la ceremonia de inauguración de los juegos en Londres, así que os podéis imaginar lo difícil que ha sido tomar esta decisión", concluye Nadal en su comunicado.