'El servicio de Istomin desequilibró el partido': Alejandro Falla

El caleño Alejandro Falla, eliminado en en Wimbledon por el uzbeco Denis Istomin en tercera ronda del torneo londinense, cree que "el servicio" de su rival "desequilibró el partido". El vallecaucano perdió con Istomin en cuatro sets por 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6 en dos horas y 43 minutos y se despidió del All England Club después de haber derrotado a dos rivales (el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahut) y conseguido su mejor resultado en la capital británica. "Le di mucha ventaja, no es fácil remontar dos sets a cero. No me sentía cómodo al inicio del partido y no pude desplegar mi mejor tenis. Su servicio le ayudó todo el partido y desequilibró la balanza a su favor", aseguró Falla a la Agencia Efe tras el encuentro. "Istomin sacó muy bien, había jugado contra él varias veces y su saque nunca había sido tan desequilibrante como hoy. Fue difícil de leer durante todo el partido ya que metió muchísimos primeros y eso me incomodó bastante", añadió. Después de alcanzar la tercera ronda, su mejor resultado sobre la hierba de Londres, Falla aseguró que seguirá "intentando" mejorar su clasificación en Wimbledon en los próximos años. "Creo que puedo avanzar más aquí y superarme. Ahora, espero con muchas ganas los Juegos Olímpicos, donde tendré que mantener la confianza. Ojalá siga jugando como esta semana", dijo el caleño sobre la competencia de tenis en la olimpiada de Londres 2012, que se disputará sobre la hierba del All England Club. Cuestionado sobre la sorprendente derrota del segundo favorito al título, el español Rafael Nadal, ante Lukas Rosol, el jugador sudamericano consideró que el checo "se lo merece" ya que "jugó un gran partido y un increíble quinto set". "Rosol jugó a un nivel muy alto, le entró todo ayer. Era de esos días en los que estaba iluminado y todo le salía. Rafa intentó meterse en el partido, pero el checo no dudó ni un momento", dijo a Efe. "Es una lástima que Rafa se vaya en segunda ronda, el torneo cambia bastante sin él, pero Rosol se lo merece ya que jugó un gran partido", concluyó el colombiano.