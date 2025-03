Roger Federer avanzó a cuarta ronda de Wimbledon

El suizo Roger Federer derrotó con más esfuerzo del inicialmente esperado al sorprendente Julien Benneteau por 6-4, 7-6(3), 2-6, 7-6(6) y 6-1 en tres horas y 34 minutos y se clasificó para la cuarta ronda del torneo de Wimbledon

Después de la temprana eliminación del español Rafael Nadal a manos del desconocido checo Lukas Rosol, cien del ránking mundial de la ATP, Federer evitó a tiempo una nueva sorpresa en la pista central del All England Club al vencer en cinco sets al francés Benneteau, cabeza de serie número veintinueve en Londres. Después de ver como su rival se adelantaba en el marcador y lideraba la contienda por dos sets a cero, el seis veces campeón en Wimbledon tuvo que elevar su tenis para acabar imponiéndose en las tres mangas restantes y acabar por vencer un encuentro del que Benneteau se quedó a tres puntos de la victoria. "Ha sido un partido muy duro y una gran remontada. La verdad es que luché mucho y la suerte me ayudó", declaró Federer al término del encuentro, después de agradecer al público presente en la pista central su "gran apoyo". Poco se esperaba de un rival como Benneteau en un partido que tenía un favorito claro desde el inicio, sin embargo, el gran arranque del francés sorprendió a propios y extraños. "Por momentos me hizo dudar de mi tenis. Cuando vas perdiendo dos sets a cero tienes que estar tranquilo e ir punto a punto, es así", dijo el suizo. El seis veces campeón en Wimbledon solventó así una difícil papeleta ante el francés, quien estuvo a tres puntos de infligir al suizo su derrota más temprana en Wimbledon desde el año 2002 en la que hubiera sido una de las mayores sorpresas en la historia del All England Club. Federer se verá las caras en cuarta ronda del Grand Slam británico ante el belga Xavier Malisse, verdugo del español Fernando Verdasco por 1-6, 7-6(5), 6-1, 4-6 y 6-3 en tres horas y diez minutos.