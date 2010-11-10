Premiado el periodismo regional

Como reconocimiento al trabajo periodístico en las regiones se entregaron los premios de periodismo Semana-Petrobras 2010. Más de 650 trabajos de todo el país participaron en las 9 categorías. Este año se le rindió un homenaje a Orlando Sierra ex subdirector de la Patria de Manizales. El premio al mejor reportaje en prensa escrita se lo llevó Edison Duván Ávalos Flórez por ‘La Agonía del páramo’, un reportaje que narraba el problema del cambio climático en la zona fronteriza con Ecuador. El ganador de mejor fotografía fue para Héctor Vanegas, del periódico El Colombiano por Medellín. Por dos trabajos deportivos: Juegos Suramericanos Medellín 2010 y Niña indígena picada por el bicho de la gimnasia. Mientras tanto ‘Voces e imágenes del barrio San Antonio. Memoria de un fragmento de ciudad’ fue el trabajo de María de la Cruz Ortegón y Félix Corredor de Cali que ganó el galardón de mejor aporte original a la radio. En televisión la mejor crónica o reportaje fue para Emiro José Méndez, de Cartagena, por ‘Zunga: la industria cultural del tinto’, un trabajo que muestra cómo los descendientes de los zenúes, que tuvieron que abandonar por la violencia o por las dificultades económicas sus pueblos en Córdoba y Sucre, se ganan la vida vendiendo tintos en Cartagena. El mejor columnista de opinión o blogger fue Óscar Medina Gómez, del periódico Nuevo Oriente de Yopal, Casanare, quien fue finalista de la categoría por tercera ocasión

Virginia Parra Martínez, de Fusagasugá, con su documental ‘La Espera’ fue la ganadora del mejor cubrimiento de un proceso regional con tema igualdad de género. Según el jurado ese trabajo “refleja no sólo la situación de las mujeres, víctimas de violencia, sino las dificultades de acceso a la justicia y el colapso de toda la sociedad”

La categoría mejor cubrimiento de restablecimiento de los Derechos de las Víctimas fue para dos trabajos. Los chocoanos Jesús Durán y Dianne Rodríguez, quienes cuentan mediante de testimonios, las dificultades de un pueblo del departamento por la persecución de guerrillas y paramilitares, a través de su trabajo ‘Gente de Guaduas’

El otro ganador de este premio el equipo de El Heraldo de Barranquilla, encabezado por su director Ernesto McCausland una serie titulada ‘Por el retorno’, que durante varias semanas siguió las historias de las víctimas de masacres y desplazamientos forzados del Caribe cuando regresaron a sus comunidades. Un trabajo de la capital colombiana se llevó el galardón de mejor medio comunitario, ‘Sueños Films’ de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, quienes con su festival de cine ‘Ojo al Sancocho’, destacan la creatividad y de los niños de esa localidad. El Premio Orlando Sierra al coraje de un periodista regional fue creado para homenajear al exdirector de la patria de Manizales y se lo llevó Diro César González, director de periódico La Tarde de Barrancabermeja quien a pesar de múltiples amenazas y exilios continua adelante haciendo un periodismo, de alto riesgo, siempre en defensa de la vida

Los ganadores se llevaron además del reconocimiento un premio de 8 millones de pesos a excepción de los galardonados al mejor medio comunitario y al premio Orlando Sierra quienes se llevaron 15 millones de pesos por su trabajo