En delicado estado de salud se encuentra obispo de Cúcuta

El obispo de Cúcuta, Monseñor Jaime Prieto Amaya, fue intervenido quirúrgicamente de nuevo, esta vez a causa de peritonitis, el prelado de la iglesia católica era asistido en casa de uno de sus familiares cuando presentó dificultades de recuperación tras la primera operación realizada por colopatia funcional. El director de medios de la diócesis de Cúcuta, padre José Élver Rojas, expresó que Monseñor está inconsciente y en delicado estado de salud, debido un tumor maligno que le fue detectado y que afectó su sistema digestivo causándoles graves consecuencias en el riñón. Por ahora, en las diversas parroquias de la capital de Norte de Santander hacen fuertes cadenas de oración por la salud del prelado, quien a sus 69 años asumió la diócesis de Cúcuta, tras permanecer por un periodo de 15 años como representante de la iglesia católica en Barrancabermeja - Santander.