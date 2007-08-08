Uribe deberá declarar como testigo en el caso de la muerte del alcalde de El Roble, Sucre

El juez penal del circuito especializado de Sincelejo ordenó que sea escuchado, en calidad de testigo, el presidente de la República, Alvaro Uribe, dentro del proceso por la muerte del alcalde de El Roble, Edualdo Leon Diaz Granados.El fallecido le dijo al presidente Uribe, durante un consejo comunal de gobierno, que sería asesinado.Caracol Radio conoció que por su condición de jefe de Estado, Uribe rendirá su declaración por escrito.La determinación fue tomada en desarrollo de la audiencia preparatoria contra uno de los detenidos por este caso, Angel Miguel Berrocal Doria, alias "El Chocha", sindicado de la muerte del alcalde y procesado por los delitos de desaparición forzada y homicidio grabado.El jefe del Estado, quien fue convocado por los abogados de la familia del alcalde de El Roble, deberá responder si impartió ordenes para prevenir la muerte del mandatario, a quien se las dio, y cuando las dio, si conoce la relacion del gobernador de Sucre Salvador Arana con los paramilitares.Asi mismo, se le preguntará si después del 2 de febrero, fecha en que se realizó el consejo comunal en Corozal, Sucre, tomó la iniciativa de hablar con el alcalde de El Roble y su familia frente a las denuncias hechas y las amenazas de muerte por él denunciadas.Otra de las preguntas es si separó de su cargo al comandante de la Policía de Sucre, Norman Leon Arango, luego de sucedidos los hechos y si puso en conocimiento de los organismos control la información sobre las amenazas referidas.El juez del caso tambien llamó a declarar al coronel Norman Leon Arango, comandante del Departamento de Policia de Sucre de la época, para que explique qué operativos se desarrollaron luego de conocer las informaciones en el consejo comunal.Así mismo, deberá comparecer el capitán Orlando Vivas Muñoz, comandante operativo y el director seccional del DAS para la epoca del los hechos.Pocos días antes de morir, el alcalde de El Roble le había hecho una advertencia a su familia: si algo le sucedía, el responsable era el dirigente político Salvador Arana, ex gobernador de Sucre y ex embajador en Chile. Luego, ante el presidente de la República, Álvaro Uribe, repitió sus temores: "Presidente, a mí me van a matar", dijo el alcalde, militante del Polo Democrático, al Jefe del Estado, quien ordenó tomar nota. Poco tiempo después, los miedos del mandatario de esa población de Sucre se cumplieron. Su cuerpo sin vida apareció en una de las vías de acceso a Sincelejo el 10 de abril de 2003.