¿Cuál es el efecto de las decisiones económicas que ha tomado el gobierno?

En Hora20 hablamos de economía, nos alejamos de la reforma tributaria y pasamos a analizar las decisiones económicas que toma el nuevo gobierno. Se debatió sobre el alza en los precios de los combustibles, el fin del Fondo de Estabilización y los efectos de esta decisión. Después una mirada a la intervención a la Creg que anunció el gobierno la semana pasada con el fin de reducir las tarifas de la energía.

Octubre será el mes de inicio de la senda de alza que tendrá los precios de los combustibles en el país, ante el anuncio del pasado domingo del presidente Petro en el que aseguró que se retomaría senda de crecimiento de los precios de la gasolina. Esta tarde el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó que el disparo se dará en octubre, que será gradual y por debajo de los $400 pesos, tope mensual que recomendó el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, todavía no se ha determinado el monto del ajuste el cual será diferencial para la gasolina y el Acpm que tiene mayor impacto en los transportadores.

Esta alza, que por cierto ha sido motivo de grandes movilizaciones en países donde se ha propuesto un aumento en los precios de los combustibles, se da tras el déficit que completa el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, un mecanismo que desde 2007 ha protegido a los consumidores de la volatilidad de los precios del petróleo, sin embargo, en los últimos años ante el aumento del valor en el barril de petróleo, el déficit ha crecido, pues el fondo no ha tenido espacio para el ahorro y cubrir los momentos en los que se está al alza. Por lo tanto, es el momento para que, de manera gradual o inmediata, como lo plantea Fendipetróleo haya un aumento en los precios de los combustibles.

Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal el déficit al cierre del 2022 sería de $37 billones, pero otras instituciones como Corficolombiana dicen que sería hasta de $44 billones, pues el país hoy es el tercero en la región con la gasolina más barata y hay una diferencia de $5.560 pesos en gasolina y $12.485 para llegar a paridad con los precios internacionales.

Lo que dicen los panelistas

Fernando Quijano, director del diario La República,explicó que actualmente el déficit del Fepc es de unos $30 billones y "lo que transferirá Ecopetrol en 2023 será también unos $30 billones ante la expectativa por los precios del petróleo, un cálculo que afirma, terminaría quedando en $0 para el gobierno". También detalló que hay una estructura entre el gobierno y unas reglas que se autoimpusieron que no son claras para los consumidores y que se debería cambiar como el hecho de quién fija el precio el galón. Incluso lanzó varias preguntas de por qué se tiene un precio diferencial, por qué hay sobretasa, por qué a la “corriente” y no a la “extra”.“Uno se da cuenta que estamos en el ojo del huracán, subir combustible en inflación que no estaba en estos niveles desde 1999, que la gasolina subía $200 o $300 pesos a nadie le generaban mayor problema porque no había problema”, aseguró ante la relación que tienen estos incrementos con la inflación.

Sobre las otras propuestas que lanza el nuevo gobierno como la tributaria, los diálogos regionales, la intervención a la Creg y ahora el asunto pensional planteó que “son tantos frentes problemáticos y muchos estructurales que no sé si el tema le da con la popularidad que hoy tiene; no sé si el capital político y la gente esté preparada para tanta reforma”.

Para Marc Hofstetter, profesor titular en la Universidad de los Andes, PhD en Economía y columnista,es inaceptable el monto de subsidio que tienen hoy los combustibles, los cuales van de los impuestos que pagan los colombianos a través del IVA. Explicó que a través del Fepc se buscaba suavizar las fluctuaciones de los precios del petróleo y que no se sintiera tan fuerte la caída de los precios, ni cuando aumentaba, “precios bajaron en pandemia y cuando empezaron a subir el gobierno no subió regla que recomendaba el Fepc de que tenía que subir el precio de gasolina; rezago es grande ante lo internacional y eso es costoso porque es plata de nuestros impuestos que se va a subsidiar en tanqueadas de gasolina”.

Frente a la intervención de la Creg, comentó que deja un mal sabor la manera como el gobierno lo está haciendo, pues afirma que este es un ente regulador que sabe cómo se hace y tiene un equipo técnico que puede decir cómo se puede solucionar el problema de las altas tarifas, “que se intervenga y apunte a bajar precios a sombrerazos por encima de lo técnico no es bueno; preferiría esfuerzo técnico de trabajar con la Creg y no contra la Creg”.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo,señaló que el aumento de los precios de los combustibles es una papa caliente grande que recibe el gobierno Petro, pero afirma que es valiente la posición del nuevo gobierno de afirmar que debe haber un incremento y una reducción del subsidio.Explicó que la clave estará en cómo balancear inflación y déficit fiscal, “está entre mitigar el efecto del precio de la gasolina en los costos directos e indirectos en asuntos como el transporte, la presión que pueda recibir la inflación y la gradualidad que ponga el gobierno en los próximos meses”.

Sobre el problema de las tarifas de energía, comentó que el problema es grave y que no es una buena señal para inversionistas que el gobierno intervenga la Creg, pues cree que eso es poner en riesgo la institucionalidad. Por otro lado, comentó que seguro hubo una equivocación en establecer al IPP y no el IPC como punto de medida de las tarifas de energía, “hay que pensar en un indexador. En IPC si llega un momento en el que sube mucho, vamos a estar en un año con el IPPC en 0 e IPC en 10; eso hay que pensarlo bien en un indicador que refleje costos de producción del sector; ahí es donde debe estar el centro”.

Pata Marcela Meléndez, economista, profesora universitaria, economista en jefe para América Latina y el Caribe del PNUD,las señales de precios son importantes cuando se quiere organizar oferta y demanda de cualquier producto, “cuando se quiere hablar de economía a una transición de energías más limpias no tiene sentido subsidiar lo más contaminante”. Ante ese escenario, cree que, ante la ausencia del gobierno anterior de no aumentar los precios de los combustibles, ahora el reto es la velocidad de ese incremento, “uno no quiere verlo pasar de un momento para otro; el tema de cómo se hace se vuelve importante”.

Frente a la propuesta que lanzó el presidente Petro en reforma pensional, comentó que no cree que se hable de expropiación, pero que actualmente ninguno de los dos sistemas, ni el privado ni el público funciona bien. Planteó que, si bien la idea del gobierno es importante, la discusión está en el financiamiento, pues advierte que el problema se podría estar pasando a Colpensiones si no hay una reforma más profunda.