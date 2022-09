Roy Barreras en La Luciérnaga: Alza combustibles y proyectos de ley /

El presidente del Congreso Roy Barreras estuvo en La Luciérnaga de Caracol Radio, en un cara y cara con su caricatura y respondiendo sobre los avances que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro en sus 33 días de gestión.

El senador comenzó aclarando que el déficit de estabilización de precios de los combustibles lo heredó el gobierno de Petro, por lo que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, deberá buscar alternativas para mitigar los efectos de estos aumentos y la eliminación de los subsidios que genera $34 billones al año. Dijo que una opción sería hacer un alza gradual.

Dijo que los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana, por lo que deben implementar un plan razonable, teniendo en cuenta que "el enemigo no es el combustible si no el gas de efecto invernadero".

Leer más:

Proyectos de ley

Al cumplir 33 días del mandato de Petro, el presidente del Congreso Roy Barreras dijo que han estado trabajando en el cumplimiento de todo lo que necesita el país para que realmente se de un cambio, entre ellos aseguró que pronto van a tener una reunión con la bancada del Pacto Histórico para avanzar en proyectos como los diálogos regionales, entre otros.

Confirmó que hoy firmó la resolución que consolida los distintos proyectos para reducir los salarios del Congreso y el recorte del periodo de vacaciones, con el propósito de que empiecen a trabajar el 17 de enero y no en marzo.

También aseguró que mañana tendrá una reunión para radicar la lista cerrada de paridad de género, con la que buscan cerrarle las puerta a la corrupción.