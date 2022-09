Top 10 de películas sobre la reina Isabel II del Reino Unido

En De Película de Caracol Radio damos un vistazo a aquellos largometrajes (no series, no documentales) donde se dan particulares visiones de the Queen Elizabeth the second.

Desde la comedia, pasando por el drama, hasta biografías cinematográficas que detallan los momentos más íntimos de la soberana de los británicos, hacen parte de este top inspirado en uno de los personajes más importantes de la historia.