Senador Flórez prometió no volver a consumir alcohol tras pelea con policías

El pasado viernes dos de septiembre el senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, se vio envuelto en un hecho del que ahora se arrepiente. El congresista se encontraba en estado de embriaguez y, en medio de eso, tuvo una pelea con oficiales de Cartagena y empleados de un hotel. Poco después ofreció disculpas a los policías, a los trabajadores y aceptó que tiene “problemas con el alcohol”. Sobre este tema se pronunció en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Flórez mencionó que se siente mucho mejor y que prometió no volver a consumir alcohol. "Estoy tratando de avanzar, como bien dicen, de repasar las ideas. No quisiera que esto hubiera pasado, pero entiendo que estos son los 'gajes' del oficio, de trabajar en el sector público. Además, estoy un poco más concentrado, con la misión de entregar lo mejor de mí, tomé la decisión de que desde el 2 de septiembre no me vuelvo a tomar un trago."

Asimismo, el congresista mencionó que esta promesa es por su familia, y porque desea hacer las cosas mejor. "Es una promesa que me hice, que le hice a mi familia, y que compartí con el país, porque hay sustancias que le suman a uno, como el café, pero hay otras que te restan. El trago lo termina convirtiendo a uno en muchas cosas que no debería, y que uno no se acuerda, esa es la parte más difícil, porque uno no logra entender. Por eso, uno debe refugiarse en los cercarnos, trabajaré en mí y por los colombianos. Lamentablemente, esto me llevó a una versión que no quiero ser."

Por otro lado, el congresista aclaró que tras su jornada laboral se presentó el hecho. "Yo estuve durante el día en un evento de telecomunicaciones; en una comisión extraordinaria con distintos gremios; y luego estuve en una reunión social y bueno aquí me pase de tragos, en donde, lamentablemente, yo maneje mal estas circunstancias."

Además, el senador ofreció de nuevo disculpas a las personas con las que tuvo el problema. "Quiero reiterar mis disculpas a los policías, con quienes me reuní en privado, a ellos les pedí disculpas por haberlos tratado de esta manera. Este no es el trato que un senador debe tener con unos oficiales y la institución. También me reuní con el hotel, y quiero agradecerles a ellos por el trato."

En relación con su curul aclaró que no ha considerado renunciar, pues cree que el alcohol no ha interferido con su trabajo. "No hay ninguna falta que corresponda a un delito, no le he pegado a nadie, como ocurrió con otro caso similar con un senador que tuvo un inconveniente en el pasado. Ellos van a desistir de la acción judicial y se los agradezco, por las injurias que manifesté ante ellos, y de las que me he disculpado. En ningún momento cometí un delito y estoy a disposición de responder ante los entes que me llamen y que crean debo dar una explicación".

Finalmente, reiteró que trabajará con mayor compromiso del que ha tenido y que no permitirá que el alcohol afecte su trabajo. "Creo que mi intención está en trabajar con más fuerza, sacar adelante la agenda política que se le prometió al país y no puedo dejar que la lucha que he defendido por 10 años se empañe por un hecho tan engorroso." Al tiempo, comentó que va a acompañar esta problemática del alcohol, pues considera que afecta a muchas personas en el país.

