Viernes de libros: 4 series que debe ver

Viernes de libros: cuatro series de TV recomendadas.

Tratan unas temas tormentosos como:

1) un caso de fundamentalismo Mormón en los años ochenta, en Bajo la bandera divina (Under the banner of heaven)

2) de intriga sobre la muerte de una abogada presuntamente a manos de su esposo tramposo, como La escalera (The staircase)

3) del abuso de los opioides para enriquecerse con el sufrimiento de muchas personas, como The Dopesick

4) la mentira sobre un procedimiento de diagnóstico con una sola gota de sangre, como The Dropout.