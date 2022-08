Las propuestas del gobierno en seguridad, ¿incentivos o soluciones?

En Hora20 volvemos con la lupa a los anuncios que el gobierno hace, esta vez en materia de seguridad y lucha contra las drogas. Se analizó si estos anuncios son una solución o genera incentivos perversos, pues se habló de la suspensión a bombardeos; de la erradicación forzada y de las modificaciones a la extradición. Después el análisis a las modificaciones que se le esperaría hacer a la tributaria, entre ellas, los posibles impuestos a las iglesias.

En casi tres semanas de gobierno, son varios los anuncios, posibles medidas y mensajes que envía el presidente Petro para abordar asuntos de seguridad y lucha contra las drogas. El más reciente fue el del ministro de Defensa, Iván Velásquez que habló de suspender los bombardeos contra campamentos en los que haya menores de edad o se vea afectada la población civil. Aclaró que se busca que llegue a ser una directriz absoluta, pues plantea que no se pueden repetir momentos dolorosos del pasado, haciendo alusión a los hechos que tuvieron lugar en el gobierno anterior en el que tras varios bombardeos murieron menores que habían sido reclutados.

Otro de los anuncios está relacionado con las modificaciones a la extradición. El presidente Petro le planteó a la comisión estadounidense que visitó el país el pasado martes las nuevas opciones con la extradición: que quien negocie con el Estado y cumpla, no sea extraditado, pero si negocia y reincide o si simplemente no negocia, sí hay lugar a la extradición. Este es uno de los ejes centrales de la relación con Washington en la lucha contra las drogas. Miembros de la comisión que visitaron Bogotá anunciaron que esta opción se debe discutir y que el Departamento de Justicia de ese país es quien debe abrir el debate, pues la extradición que ha sido una herramienta que ha llevado más de 2.500 personas hacia Estados Unidos por cuenta del tráfico de drogas, herramienta central hasta el momento en la lucha contra las drogas. Sin embargo, esta lucha que tiene múltiples vértices también tiene otro anuncio: el de la erradicación voluntaria. Después de que el director de la Policía hablara de la suspensión de la erradicación forzada, el presidente Petro aclaró que la suspensión de la aspersión aérea con glifosato debe incluir implementar de inmediato el PNIS y la sustitución de tierras, lo cual cree, no es una invitación o un permiso a sembrar coca. Alertó que donde no se den acuerdos de sustitución voluntaria, se procederá a hacer erradicación voluntaria. Este como otro de los anuncios que ha hecho el gobierno, ha sido celebrado por Naciones Unidas.

Lo que dicen los panelistas

Para Isabel Cristina Jaramillo, abogada y profesora universitaria,los primeros días son claves para generar el nuevo ambiente, “hay unas promesas claras de tener una aproximación distinta a los temas de paz, lo cual cree, implica todo un paquete”.Pues destaca que entre más completo sea el paquete, más rápido vemos hechos ciertos, más confianza y una voluntad verdadera de parte del Gobierno. “Medidas han sido adoptadas por otros gobiernos para dar pruebas de confianza,pero la línea que se camina es difícil, igual las negociaciones de paz son así”.

Iván Cancino, abogado penalista, columnista y profesor universitario,planteó que ha sido un enemigo de la extradición porque muchos se van para allá, y acá los aportes a verdad son pocos. “Colombia hacía pocas exigencias en reciprocidad de los tratados”, en ese sentido, cree que la

propuesta sobre extradición es sensata, “una negociación que aporte a verdad, al pago de víctimas y al Estado, entrega de rutas para que flagelo se desmantele”.

Frente al asunto relacionado con la suspensión de bombardeos donde haya menores de edad, comentó que en tratados internacionales y DIH hay excepciones pequeñas de cuando se bombardea campamento cuando hay menores; “solo si hay riesgo inminente de un bien general”, comentó.

Para Alfredo Schlesinger, politólogo, consultor y experto en asuntos de construcción de paz,los anuncios se enmarcan en política de “Paz Total”, una política que busca que, mediante acuerdos, organizaciones armadas se desmovilicen, “son guiños del gobierno a los actores implicados en el proceso”. Agregó que hay asuntos que no dependen solo del presidente Petro, “depende de actores de la justicia, de actores internacionales. Se busca que actores tengan certeza de dejar armas en contexto diferente al de hace cuatro o 12 años”.

Señaló que estos anuncios son guiados por hoja de ruta de cómo llegamos a paz total, “la pacificación de territorios depende de disminución de cultivos de coca y justicia restaurativa busca una verdadera reparación a las víctimas”.

Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario,señaló que hay propuestas disruptivas desde el gobierno nacional, “Petro puso toda la carne en el asador y envía propuestas que son complejas. Lo de justicia restaurativa es a dónde apunta toda la filosofía del derecho penal”. Mientras que en temas como el del glifosato, comentó que tiene respaldo jurídico importante y un panorama internacional donde no hay resistencia sobre ese tema, pero en lo relacionado con la extradición es más sensible porque es herramienta de cooperación internacional,“hoy en día con la extradición se hace firma para irse a Estados Unidos, eso ya no es la herramienta que era en los años 80 y 90”.