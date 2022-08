Miguel Uribe sobre POT de 2004: “la misma Claudia López dice que falta 50%”

Miguel Uribe ha sido uno de los políticos que ha estado al tanto del Gobierno de Claudia López, en esta ocasión señaló que la alcaldesa de Bogotá ha estado involucrada en "mermelada" para que logre llevarse a cabo el POT. Todo esto debido a que recientemente se conoció la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se levanta la suspensión con la que se frenaba la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá.

Para el congresista, la alcaldesa habría tenido una influencia política en la decisión del Tribunal, pese a que una magistrada se había declarado impedida. Tras la decisión del Tribunal Claudia López celebró la decisión.

Con este panorama, en 6AM Hoy por Hoy habló Miguel Uribe para reafirmar su posición, pues no está de acuerdo con la decisión del Tribunal.

"Fueron los medios los que alertaron al público que magistrados tomaron la decisión. Supimos que una magistrada se declaró impedida y sus colegas decidieron habilitarla para que ella pudiera tomar esa decisión" señaló Uribe y agregó que luego de que fuera habilitada, el Tribunal tomó la decisión sobre el POT.

Por otra parte, Uribe cuestionó la forma en la que se dio el proceso, pues para él hay posibilidades de que la magistrada conociera todo lo que se estaba realizando en relación al POT mientras ella no estaba habilitada. Resaltó que tiene dudas, "si mientras estuvo impedida estuvo discutiendo y analizando el tema. Otra pregunta que tengo es si los otros magistrados, que no tenían los términos, ya habían preparado esta decisión. Entonces ya estaba lista la decisión."

Además, mencionó que considera que detrás de la decisión del Tribunal se ha evidenciado interés político. "De fondo, el punto es que se han notado un interés político y por eso no vamos a frenar. Vamos a seguir promoviendo este debate. La decisión del Tribunal es un favor que le hicieron a Claudia. Si bien no se debatió de fondo, me dan la razón a mí por la que se pelea."