El Pulso del Fútbol, 25 de agosto de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria de Millonarios ante Medellín y sus posibilidades de ganar la Copa Colombia. César dijo: "Hoy si no me vas a criticar que Gamero es el mejor técnico de la liga, de todos los 20 equipos que están jugando ¿Te dolió el triunfo de Millonarios?". Sobre el tema Óscar agregó: "No, para nada. Ganó bien ayer ante Medellín, pero ya es tiempo de que Gamero y el equipo que tiene, ganen un título".

