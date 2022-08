¿Cuáles son los aciertos y desaciertos de los primeros 15 días de gobierno?

En Hora20 un programa para analizar varios hechos de coyuntura que se quedaron en el tintero. Un análisis a los aciertos y desaciertos del gobierno en estos primeros 15 días. Se debatió sobre los nombramientos en el gobierno; la elección de nuevo Contralor, las propuestas para descongestionar las cárceles y la aparente voluntad de paz del ELN al liberar secuestrados. Por último, un análisis a la filtración de videos en el que aparecen políticos por fuera de sus funciones.

Casi 15 días de gobierno completa Gustavo Petro en la Casa de Nariño, 15 días que han sido definidos como de vértigo o un ejercicio de equilibrista entre las decisiones al designar distintas figuras en los innumerables puestos del Estado, ministerios, consejerías, altas oficinas y el ejercicio de empezar a defender un nuevo modelo de gobierno, económico, político, de seguridad y de gestión. Por ahora, pasó una de las primera batallas en el congreso, la de la elección de Contralor General de la Nación, pues Carlos Hernán Rodríguez que era conocido como el “candidato del gobierno” resultó elegido con 260 votos en el congreso tras el apoyo del Pacto Histórico, de los Verdes, Conservador, Liberalismo, U, Cambio Radical y hasta las curules de paz. Rodríguez viene de ser concejal, diputado del Valle, secretario de desarrollo y planeación, mientras que su último cargo fue ser auditor general de la república del Consejo de Estado.

Una elección que estuvo rodeada de polémicas por el cambio de las listas, pero que ahora el contralor ha propuesto cambios en el método de elección del cargo y en el papel fiscalizador que tiene la Contraloría, habló del control preventivo y de la vigilancia a los recursos de la Nación. Entre tanto, habló de un principio de independencia, pero también de colaboración armónica.

Lo que dicen los panelistas

Esmeralda Hernández, senadora de la república por el Pacto Histórico y exalcaldesa local de Teusaquillo,resaló que los que esperaban que el gobierno de Petro fuera revanchista, han encontrado que la respuesta no es esa, “hay ánimo de construir y dejar atrás esa idea dos colombinas separadas”. Frente a la elección de Contralor, manifestó que tal como está hoy, está mal, “viene con error de la constitución porque en elección de organismos de control el Congreso no debería tener que ver en nada, pues el Contralor le queda debiendo su elección a congresistas”. Sin embargo, manifestó que lo ocurrido ayer tiene un elemento diferencial en la medida en que en el examen de meritocracia, Rodríguez saca la máxima calificación, “en lista que había dejado armada el Congreso anterior, el señor Rodríguez no estaba a pesar de tener máxima calificación”.

Por último, resaltó que se espera que el Legislativo apruebe reforma para que el congreso no tenga que ver más con el proceso de elección de Contralor para que no se quede debiendo favores politiqueros.

Para Juan Carlos Flórez, historiador, exconcejal de Bogotá y columnista, lo más destacable del gobierno es que al igual que ocurrió en la campaña, Petro encabezó la agenda pública,“Petro ha logrado en estas semanas mantener ante todo, la agenda política y ser un centro del conjunto tanto de la agenda de medios como de redes en el país”, resaltó que esto permite que la gente no se reponga de una noticia que él lanza cuando hay segunda, tercera y cuarta, “en esa vorágine de acontecimientos, el tiempo para interpretar es escasa; es una habilidad de Petro”.

Agregó que Petro consigue se le dé un compás de espera no desde quienes lo eligieron, no desde un sector no completamente partirizado de la sociedad, sino de aquellos sectores que veían en él “el demonio”. Pero recuerda que cada vez que un presidente se abraza con casta política termina en inmensos escándalos de corrupción y eso en algún momento puede afectar a alguien precedida de un gran apoyo como lo es hoy Petro, esto en relación a las alianzas que ha entablado el nuevo gobierno.

ParaGabriel Vallejo, exrepresentante a la Cámara,los nombramientos son coherentes y no ha sorprendido con ninguno; “es una visión de modelo económico, político y social, pero eso no significa necesariamente eficacia en administración de lo público”. Además, afirmó que el presidente Petro ha acertado en rodearse de personas que defenderán su visión de país.“Gran interrogante es cuál va a ser el diálogo con demás partidos en “Acuerdo Nacional”, no sé cómo están representados en gobierno nacional”.

Frente a la elección de Contralor, dijo que esto demuestra que el establecimiento colombiano es poderoso y casi impenetrable, “muchos colombianos creían que el gobierno de Petro se iba a comportar de manera distinta y lo que tuvimos fue más de lo mismo”.

Camilo Bonilla, politólogo y director de posgrados de la Universidad del Rosario,afirmó que el gobierno Petro ha acertado en dar señales de dialogo con demás vertientes políticas, “muchos tenían miedo que al tomar el poder empezara con rasgos autoritarios”, pero cree que se ha generado una expectativa sobre las transformaciones, mientras que otros están esperando que el país se derrumbara, “en estos 15 días de gobierno balance puede ser positivo”.

Sobre lo ocurrido con la elección de Contralor, manifestó que el sistema político colombiano tiene la característica que el ganador se lleva todo, “los que han sido oposición lo critican porque critican la intervención del Estado”. Sobre este punto, dijo que se repiten modelos y hay acuerdos partidistas, “no creo que el Conservador haya tomado decisión de apoyar al candidato que era del presidente Petro porque creía que era la mejor persona para desempeñar el cambio”.