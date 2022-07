Mamá de Juan Daniel Oviedo: "Ser gay no es pecado, no tengo que perdonarlo"

Juan Daniel Oviedo, saliente director del DANE, es uno de los funcionarios mejor calificados en el actual gobierno. Sobre un episodio reciente de su vida, participó en la pasada marcha del orgullo gay en Bogotá y promovió el registro voluntario de la comunidad LGBT para darle mayor visibilidad.

Miriam Arango, mamá de Juan Daniel Oviedo, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre la experiencia que tuvo al momento de enterarse que su hijo era gay:

"Ser gay no es un pecado, no lo tengo que perdonar. Más bien creo que esto va encaminado a que no le he podido aceptar la pareja con la que él está. Lo he querido y amado desde que supe", comentó.

Por su parte, Arango afirmó que fue muy difícil conocer una noticia como esta, ya que cambió su vida por completo:

"En familia, los hijos le dan nietos a uno y aquí tocó cambiar el chip. Pero estoy muy feliz que fuera gay y todos los aceptamos. Colombia es un país muy cerrado al hablar de estos temas, tenía miedo por el lado de los prejuicios", reiteró.

Entre tanto, Arango comentó que alcanzó a conocer al primer novio de Juan Daniel Oviedo en el exterior y lo recuerda como una buena persona. El saliente director del DANE pudo encontrarse consigo mismo y tomar las decisiones que considerara pertinentes para su vida. También recordó el momento cuando llegó a París, Francia, y lo recibió su hijo con su pareja.

"Decir la verdad no cuesta nada y sale muy bien librado de muchas cosas. Nos falta madurar mucho en ese contexto. Lo que da miedo es el rechazo de la sociedad porque aquí los maltratan".

Habla Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo también se unió a la conversación y dijo que se siente muy orgulloso de su mamá y sus hermanos:

“Mi mamá tiene un corazón enorme, con mucha rectitud y disciplina. Mi abuelo fue mi figura paterna. Para mí era muy importante compartir con total honestidad lo que soy”, comentó.

Roberto Oviedo

El hermano mayor de Juan Daniel Oviedo comentó que siempre se ha caracterizado por ser un hombre muy inteligente:

"Desde pequeño sabía que era un niño muy juicioso, él fue el que me enseñó a manejar un computador y al llegar de Europa me invitó a almorzar para comentarme sobre su sexualidad. El mejor camino es dejar el miedo, como familia se debe apoyar y estar ahí para ellos", afirmó.

Relación de Juan Daniel Oviedo con su abuelo

Sobre el particular, Oviedo dijo que él cree que su abuelo sabía sobre su orientación sexual, ya que -en medio de su humildad- era muy analítico sobre la realidad de sus tres hermanos.

"Al ser el menor, yo tenía una gran cercanía con él. Creo que lo hubiera asumido muy bien", reiteró Oviedo.