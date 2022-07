Mi Banda Sonora Juan Fernando Velasco

Juan Fernando Velasco Torres es músico, compositor y cantante ecuatoriano que ha hecho vibrar el corazon de miles de colombianos con sus canciones, algunos de sus temas más famosos son: "Dicen", "Chao Lola" y "Nunca".



Nació en Quito, Ecuador, el 17 de enero de 1972 y dentro de su carrera también se ha desempelado como político: fue ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador en el gobierno de Lenín Moreno.

Conozca aquí el listado de canciones que narran la vida del artista:

While my guitar gently weeps - The Beatles

Ojalá - Silvio Rodríguez

Barco a Venus - Mecano

Danza Rota - Soda Stereo

Comfortably Numb - Pink Floyd

Nos siguen pegando abajo - Charly García

Everybody wants to rule the world - Tears for Fears

Against all odds - Phil Collins

Every breath you take - The Police

Chao Lola – Juan Fernando Velasco

El Aguacate - Juan Fernando Velasco

Nunca – Juan Fernando Velasco

Al lado del camino - Fito Páez

Crimen - Gustavo Cerati

Dicen - Juan Fernando Velasco y Arelys Henao