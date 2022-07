El efecto de los actos de reconocimiento de la JEP en el proceso de paz

En Hora20 todo el análisis y el debate a los últimos hechos de coyuntura. Se analizo una nueva jornada de audiencias de reconocimiento en la JEP, esta vez relacionado con militares implicados con ejecuciones por fuera de combate relacionado con el macrocaso 003. Después una mirada a la situación de orden público en el país en los últimos días tras los distintos golpes que se le da dado a la estructura de organizaciones ilegales. Por último, una opinión del panorama político y las polémicas en medio del empalme.

El país sigue conociendo la verdad del conflicto armado, esta vez por parte de 12 exmilitares del Batallón La Popa de Valledupar, que en una nueva audiencia de reconocimiento ante 65 víctimas y 8 autoridades indígenas de las comunidades Kunkuamo y Wiwa, reconocieron, aceptaron y pidieron perdón por su participación en 127 ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2005. Todo esto dentro del macrocaso 003 que investiga la JEP sobre asesinatos y desaparición forzada presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En julio del 2022, el tribunal de paz les imputó a 15 exmilitares los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Hoy 12 de ellos han hablado ante los magistrados del tribunal y víctimas, han aceptado su participación, relatado cómo trataban a sus víctimas, hablaron de las alianzas entre el batallón y el paramilitar Jorge 40; han dicho que fueron entrenados para matar y han aceptado que se llevó a cabo una persecución contra pueblos indígenas. Incluso, un soldado contó cómo tras asesinar a un guerrillero del ELN, recibió $100 mil pesos y una caja de arroz chino. Además, han reconocido la responsabilidad del coronel Publio Hernán Mejía y el conocimiento que tenía el alto mando de estos hechos, pues soldados que hablaron este lunes han dicho que “Todos estos hechos eran con conocimiento del coronel Hernán Mejía”.

Este caso es emblemático por tener en cuenta a las comunidades indígenas tras su estigmatización al ser relacionadas con grupos guerrilleros por parte del batallón. También es histórica porque tres militares, dos de ellos altos mandos, no aceptaron la imputación y optaron por la vía del juicio, en este caso se trata de José Pastor Ruiz, Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa, de los cuales no se escuchará ni su relato ni un ofrecimiento de perdón a las víctimas. Por su parte las víctimas han dicho que no se sienten todavía conformes, han relatado el dolor que vivieron, la desintegración de sus familias, la violencia ejercida por los propios militares y han dicho a modo de pregunta “¿Quién iba a pensar que el Estado iba a tener criminales guardados en el batallón de La Popa?”

Lo que dicen los panelistas

Clara López, senadora electa por el Pacto Histórico y exministra de Trabajo,recordó que,en 2008 cuando se hizo la denuncia sobre falsos positivos, le preguntaban si eso no era reclutamiento ilegal que era como se explicaban las denuncias en esa época, “decían que guerrillas los reclutaban y de ahí viene la frase de que no estaban cogiendo café”, agregó que los hechos son tan dolorosos y escabrosos, que cuesta creer cómo el Estado tenía organizaciones criminales en su interior y llevaban a cabo esta actividad.“Era clarísimo que no era un caso aislado, lo que pasó en Ocaña, pasó en La Popa, en Macarena, en el Valle. Son 6.402 la cifra de la JEP que nos parece una estadística que no contiene lágrimas y horror que sienten hoy las víctimas”.

Destacó que es fundamental que el país recapacite, no para recabar venganza, pero sí para determinar responsabilidades con ánimo de no repetición, “hay que detener esa fábrica de víctimas”, planteó.

Para Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario, columnista y cofundador de Visión Colombia 2022,independiente del debate sobre legitimidad y composición de la JEP, considera que una hay oferta institucional que es administración de justicia, en este caso una transicional y especializada, la cual cree, está funcionando.Sin embargo, comentó que enaras de que la JEP se legitime y muestre más resultados contra la criminalidad, se emitan decisiones contra criminales provengan de donde provengan, “incluyendo los del Estado y también los crímenes sean confesados por parte de victimarios de las Farc”.

Jaime Honorio González, periodista, abogado, escritor y columnista en Cambio,afirmó que los falsos positivos son una manifestación vehemente del soldado, “en el ejercicio de esta actividad no protegieron, mataron”, en esa medida, comentó que “cada vez que vemos esta triste tragedia narrada de abusos, barbaridades contra colombianos, todos los colombianos que felicitaron al Ejército en hechos como la Operación Jaque, lo repudian”.Recordó que laJEP también le ha caído a las Farc, así como al Ejército y al coronel Mejía, pero destacó que insistir en discusión de que no se debe dejar de lado los crímenes de las Farc, le quita fuerza a lo de hoy.

De otro lado, dijo que la JEP va a poder investigar delitos cometidos hasta 2016, “pero de ahí en adelante qué va a pasar. Clan del Golfo y todos los delincuentes siguen matando colombianos de la misma forma en que nos hemos venido matado siempre”, concluyó.

Jorge Mantilla, politólogo y director de Dinámicas del Conflicto en Fundación Ideas para la Paz,destacó el trabajo de la JEP en el macrocaso 003 en el cual asegura, se escucharon muchas versiones en departamentos como Antioquia, pero también en la costa caribe, donde se concentra el segundo mayor número de ejecuciones extrajudiciales. “El tema de incentivos como estrategia de seguridad, no solo es el tema del pago, permisos, sino cómo se entiende la política de seguridad que se evalúa en bajas o neutralizaciones; eso no demuestra tener impacto en mayor seguridad”, pues asegura que la mejor demostración del fracaso de esta política está en el actual gobierno.

Por último, dijo que hay unaparadoja que no se ha resuelto como civiles, “tendemos a ver los éxitos y logros y cuando sale bien, felicitamos al ministro, al presiente, pero cuando sale mal, los civiles dejan solos a los militares”, afirmó.