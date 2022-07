Jorge Robledo: "Lo que ha hecho el gobierno de Duque no es de buena fe"

Ante la ampliación del periodo de la mesa directiva en los estatutos de Ecopetrol, que pasó de dos a cuatros años, el senador Jorge Enrique Robledo, en entrevista con 6AM considera que es una actitud irresponsable de Duque asegurar miembros de la junta de la petrolera y modificar los estatutos sin contar con la aprobación del presidente electo Gustavo Petro.

Para el senador la medida que tomó el presidente Iván Duque de convocar una junta extraordinaria para extender el periodo de los miembros a cuatro años, "no es de buena fe y no le parece ético".

"Irresponsable"

"Me parece una actitud irrresponsable de Duque y no me sorprendería si el nuevo gobierno lo modifica. Si Duque quiere dejar miemrbos de la junta puede hacerlo pero no me parece ético", aseguró.