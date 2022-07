Israel Alba: "Millonarios es el paso más importante en mi carrera"

Israel Alba, nuevo jugador de Millonarios, dialogó con El VBar Caracol sobre sus expectativas en el cuadro azul. El manizaleño se mostró esperanzado por esta oportunidad, la cual denominó "el paso más importante" en lo que va de su carrera deportiva.

"Creo que he venido paso a paso escalando por diferentes equipos, creo que estoy en el mejor momento de mi carrera y llegar a un equipo tan grande como lo es Millonarios, con tanta historia, es el mejor paso que he dado hasta el momento en mi carrera como futbolista", comentó Alba sobre su arribo al equipo capitalino.

Al respecto añadió: "tengo que aprovechar esta oportunidad tan bonita que me está dando la vida, me está dando Dios y tengo que aprovecharla muy bien".

El jugador de 27 años, que llega procedente de La Equidad, contó que rescindió su contrato para poder llegar al equipo dirigido por Alberto Gamero. Con los Aseguradores tenía un semestre más de contrato.

Mientras que de la presión que existe por conseguir títulos en Millonarios, comentó: "con la ilusión que uno tiene llegando a un equipo tan grande como Millonarios es llegar a aportar y quedar campeón, creo que es la necesidad que tiene la hinchada en este momento, uno ve por las redes y lee que todos los hinchas quieren esto en este momento. Esa es la idea, llegar con la ilusión y trabajar".