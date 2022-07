Redín: "No vamos al Mundial por no haber marcado un gol en 7 partidos"

Bernardo Redín, asistente técnico de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia, se refirió a la eliminación del Mundial, en diálogo con El Carrusel Caracol. Redín responsabilizó a la falta de gol como el principal factor de no haber ido a Qatar.

"Todos queríamos ir al Mundial, pero nosotros tenemos nuestro balance, nuestra retroalimentación, nosotros no vamos al Mundial o al repechaje de un Mundial, por no haber marcado un gol en siete partidos, pero si Colombia no hubiera creado las opciones de gol, está bien, si nosotros no hubiéramos ubicado los jugadores que son de la mitad de cancha para arriba", reflexionó sobre el balance tras la eliminación de la Copa del Mundo.

Al respecto añadió: "no es por funcionamiento, nosotros no estábamos, si hubiéramos metido un gol en esos siete partidos que no marcamos, hubiéramos ido al repechaje... Perú fue al repechaje con menos goles que nosotros, no es fácil de explicar".

Redín expresó su respeto por Néstor Lorenzo, nuevo técnico de Colombia, de quien dijo cuenta con la experiencia tras haberse desempeñado como asistente de José Pékerman; no obstante, comentó que le hubiera gustado la llegada de un técnico colombiano. "Yo quería que fuera otro colombiano el que pudiera dirigir a la Selección".

Estuvo cerca del Deportivo Cali

Bernardo Redín, ídolo del Cali en su etapa como jugador, contó que hace unos años atrás la directiva Azucarera lo contactó para ofrecerle la dirección técnica del equipo.

"Cuando estábamos en Chile tuve un ofrecimiento del Deportivo Cali, eso fue antes de la llegada del profe Arias. Yo estaba con la Selección Sub-23 y estaba muy cerca el Preolímpico en el país, yo pienso que no era el momento", explicó de los motivos por los que no aceptó la propuesta.