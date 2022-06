El Pulso del Fútbol, 30 de junio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la derrota del Tolima como local ante Flamengo en la Copa Libertadores. César dijo: "El tema del Flamengo con su nómina no fue tan crítico, la mayoría de los jugadores eran titulares y las bajas no eran de jugadores importantes. Tolima fue superior y no definió". Sobre el tema Óscar agregó: "El Tolima a ese equipo que llegó anoche y jugó, le tenía que haber ganado, pero es que el cuadro de Ibagué no le hace un gol ni al arcoíris. Domínguez se quedó quieto en el gol".

