Propuestas a favor y en contra: Uribe tras reunión con Petro

Alirio Barrera, senador electo del Centro Democrático, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y Gustavo Petro, presidente electo que tendrá lugar en su cargo el 7 de agosto.

"Somos cinco personas que manejamos parte del tema político del partido. Yo iba representando ese orden político por parte del expresidente Álvaro Uribe. Yo lo sentí muy tranquilo, siempre se habló una actitud de respeto a la voluntad del pueblo. Petro ganó las elecciones, somos respetuosos de la democracia. Hoy queremos un país en paz y así está el presidente Uribe. Nos recibieron cordialmente y se desarrolló de la mejor manera. Fueron más de 2 horas tocando diferentes temas", dijo.

Por otro lado, mencionó que así como hay propuestas con las que están de acuerdo, también hay algunas con las que no comparten ciertas cosas.

"Hablaron cerca de 5 minutos solos y luego entramos todos, hay varios temas que se van a apoyar como subsidios para personas mayores. Algunos temas de tierras se tocaron. Temas de impuestos también tuvieron discusiones y propuestas, así como salud. Habrá algunos temas que se apoyen y en otros se hará oposición, que será sana y respetuosa. Con argumentos y buscando el beneficio", dijo.

Y agregó: "El tema de impuestos hay que ponerlo sobre la mesa y mirarlo, porque allí no se necesita no asustar al inversionista y que haya más desarrollo agrícola en el país. También hay un tema de la paz y la JEP donde se busca un trato diferente a la fuerza pública. Lo que se busca es que si se le da el perdón social a una persona que hizo crímenes de actos terroristas, pero con personas que por ejemplo se roban una bicicleta, que ya no puedan aspirar a ningún cargo política. Lo que queremos es que haya una equidad. Aquí se busca que actores armados tengan la oportunidad de dejar las armas e incorporarse, pero que haya otras personas con delitos menores que lo puedan hacer".