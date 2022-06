Gustavo Petro como presidente y los retos políticos que debe afrontar

Sandra Borda, politóloga y experta, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre los retos políticos que tiene el actual presidente electo este 19 de junio, Gustavo Petro, quien sumó más de 11 millones de votos.

"Es necesario, para implementar las reformas que están demandando las personas, construir una suerte de consenso nacional para que se puedan poner a andar y que sean exitosas. Que haya un cambio estructural en la sociedad y economía colombiana. Todos estamos esperando cómo va a funcionar esto con el Congreso y el sector privado, que uno puede pensar que son los menos entusiasmados con la llegada de Gustavo Petro", dijo.

Y agregó: "Lo que yo conozco de él son las historias de los medios de comunicación cuando fue alcalde de Bogotá y se veía que hay un problema de visión colectiva, de escuchar posturas que no son propias y de liderar en conjunto, porque hubo renuncia de mucho de sus funcionarios. Independientemente de si ha cambiado o no, la expectativa es que haya habido curva de aprendizaje y que lo de Bogotá no se puede replicar".

Por otro lado, habló del discurso que tuvo en la noche de este domingo luego de recibir los resultados oficiales de la votación

"A mí me llamó la atención la cantidad de tiempo que dedicó al tema de política exterior, porque ese no es el tema que la opinión pública estaba esperando escuchar. Me sorprende positivamente, porque es una propuesta que está directamente conectada a lo que planea hacer a nivel interno. Es bueno que entienda estas relaciones y no que construya teorías que nada tiene que ver", dijo.

Y finalizó: "Yo creo que le va a tomar mucho tiempo que las aspiraciones de provisión de servicios que reclamaron en las protestas, uno de ellos era el acceso a la educación. Eso no se va a lograr ni en el primer ni segundo año. Parte del gran trabajo es moderar las expectativas de la gente y que estos procesos de reforma van a tomar tiempo".