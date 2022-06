Las viviendas rurales que hará Rodolfo Hernández, pero solo si gana

A un costado del parque principal de Piedecuesta, en Santander, se levanta una casa prefabricada, una especie de casa modelo, llamada “Casa mi fortuna”, que consta de dos alcobas, un espacio para la nevera y lavadero, un baño y una pequeña sala comedor que termina en una cocina abierta. A su entrada, un hombre humilde explica que estas casas podrán comprarlas los campesinos que tengan una parcela productiva. Vale 60 millones de pesos, no tiene cuota inicial, se pagará con cuotas mensuales de 250 mil pesos, por 20 años. Pero solo hay una condición para que este proyecto ocurra: Rodolfo Hernández debe ser elegido presidente.

Para levantar esta casa modelo en un espacio público, como un parque, la constructura HG, solicitó permiso a la alcaldía de Piedecuesta. En su solicitud afirmó que se trataba de la comercialización de una casa que se vendería para que los campesinos la armaran por sí mismos, por lo cual manifestó que este espacio se utilizaría para capacitar a los campesinos en cómo se debía armar la casa. La autorización del uso de espacio público para este fin fue otorgada por el secretario de seguridad y convivencia ciudadana de Piedecuesta, Camilo Andrés Jerez, pero de manera expresa se prohibió que fuera utilizada para proselitismo político o exhibición de propaganda electoral.

No obstante, veedores ciudadanos denunciaron que la casa efectivamente se estaba utilizando para promocionar la candidatura presidencial del ingeniero Rodolfo Hernández, por lo cual pidieron revocar el permiso.

Tras comprobar que se habían violado las prohibiciones de utilizar la estructura para hacer proselitismo político, la Alcaldía de Piedecuesta revocó el permiso de uso de espacio público requirió a la Constructora HG para que retirara la estructura del parque.

A pesar de esta orden, a la fecha la “Casa mi fortuna” sigue en pie y se sigue ofertando “si gana Rodolfo Hernández”.

La oficina de prensa de la Alcaldía de Piedecuesta informó que desde el municipio se ofició a la Policía Metropolitana para que imponga un comparendo por el uso ilegal del espacio público y se levante la “casa modelo” de forma forzosa.

¿Qué dice la Policía?

La Policía Metropolitana de Bucaramanga ha dicho que no son ellos los competentes para ordenar el desalojo de la “Casa Mi Fortuna”, pues esto le corresponde al Inspector de Policía o al Secretario del Interior de Piedecuesta. Además que no pueden imponer un comparendo pues no se está alterando el orden público.

La Policía Metropolitana afirma que ellos ya cumplieron con notificarle a la Alcaldía del municipio que debe hacer el trámite correcto. No obstante, afirman que han llamado a “mesas de trabajo” entre la Constructora y la alcaldía para que resuelvan la situación, pero no se han llevado a cabo por inasistencia de los implicados.

Lo cierto es que la casa sigue allí, a pesar de que ya no tiene permiso, y que quienes visitan el parque principal entran a la esta casa modelo ilusionados de adquirir su vivienda, y salen confundidos cuando les dicen que el proyecto aún no existe y que para existir Rodolfo debe ser primero elegido presidente.