Episodio 45-Hora2022: las sumas y resta en la segunda vuelta

En el episodio 45 de la Hora2022, hora de elecciones, a tan solo seis días de la jornada de votación, se analizaron los elementos que suman y restan en los dos candidatos que se disputan la presidencia, así como lo que dicen las últimas mediciones, las estrategias que tienen que impulsar y las intenciones de los votantes. También una mirada a la posibilidad de una tregua en estos últimos días para tener una campaña, al menos en las últimas horas, alejada de la guerra sucia.

La recta final comenzó. En el exterior los colombianos ya han empezado a acudir a las urnas para depositar su voto, los candidatos afinan sus estrategias de los últimos días, mientras que los “petrovideos” y la ausencia de Rodolfo Hernández en el escenario público están en boca de los electores. Sin la posibilidad de debates ante la ausencia de Hernández; sin la plaza pública y sin encuestas ante las prohibiciones de ley, solo quedan los últimos cálculos, las contadas entrevistas que por ahora solo Petro dará a los medios, las reuniones finales como las de Rodolfo con influenciadores o las cartas de Petro a los militares.

El fin de semana se pasó entre la estrategia de Petro en regiones como Boyacá, Santander y Chocó de acercar el candidato a los campesinos, mineros y a la ruralidad, al tiempo que abocó su estrategia en redes sociales a través de los “en vivo”; la movilización de sus seguidores en las principales ciudades y la continua defensa a los “petrovideos”, la financiación de su campaña, las polémicas por los estrategas y la narrativa en contra de los candidatos, así como el “aislamiento” de Roy Barreras. Mientras que Rodolfo Hernández regresó al país este sábado tras denunciar amenazas en su contra, se reforzó el esquema de seguridad, al tiempo que ha cancelado toda evento, entrevista en medios o encuentro en público y le envía mensajes de confianza a los funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Pública. Se ha visto de todo en las últimas semanas, menos la discusión de ideas, proyectos de país o propuestas para solucionar los problemas de los colombianos.

Este panorama alejado de las ideas se compara con el muy probable “voto finish” que presenciaremos el próximo domingo, pues todas las encuestas pronostican una especie de empate entre los dos candidatos y un reducido papel del blanco que no supera el 5 por ciento. Las encuestas reflejan un estrecho margen que no se había visto en un escenario de segunda vuelta, pues en promedio la diferencia en 2018 era de 9 puntos entre Duque y Petro; en 2014 era de 5 puntos entre Santos y Zuluaga y el escenario actual sí está lejano de los casi 30 puntos de diferencia entre Santos y Mockus en 2010.

Lo que dicen los panelistas

Para Mabel Lara, periodista y excandidata al senado, “la estrategia del caracol” de esconder al candidato Hernández, termina minando la democracia, en un escenario que cree, todos los elementos terminan sumando y las redes siendo protagonistas. Por otro lado, dijo que el porcentaje de indecisos va a terminar siendo importante al momento de la elección y hasta terminar cambiando la intención de voto y determinando al ganador, “Petro llegó con 8,5 millones en primera y ahora tiene que llegar a 11 al tratar de conquistar indecisos, por ahora muchos se han bajado de “rodolfoneta” por sus interacciones en medios y sus salidas de tono”.

Alejandro Eder, excandidato a la Alcaldía de Cali, experto en resolución de conflictos y empresario, planteó que el clima político está muy “apretado” ante un resultado que está por verse, “por ahora lo que más preocupa es que todo salga en paz, que todo transcurra en paz y que se acepten resultados sea el que sea”, también agregó que Rodolfo tiene ahora un importante crecimiento exponencial en el voto ante un escenario en el que asegura, hay un movimiento muy fuerte del antipetrismo. Incluso explicó que su voto está con Rodolfo porque respeta la libre empresa, así como un pase seguro a que no se perpetue en el poder.

Juan Esteban Lewin, director editorial de La Silla Vacía, planteó que las sumas y restas a partir de la primera vuelta reflejan que Rodolfo ha logrado sumar mucho en las encuestas, algo que asegura, no necesariamente se verá reflejado el domingo en las urnas. Incluso se preguntó si Rodolfo se podrá mantener y poder crecer, pero advirtió que también es relevante la fidelidad que termine teniendo el voto de Rodolfo frente a lo que obtuvo el pasado 29 de mayo. Por otro lado, comentó que Hernández puede crecer más que Petro al tener en cuenta que él no es tan conocido.

Para Jairo Libreros, abogado, profesor en la Universidad Externado y experto en asuntos de seguridad, la recta final está siendo harta, aburrida e insípida. Planteó que en la segunda vuelta lo que suma es el voltaje que tenga el candidato al medirse ante tres elementos: conocimiento, favorabilidad y fidelidad. Aseguró que en el conocimiento quien más puede sumar es Gustavo Petro, así como en el de fidelidad.

También comentó que la tesis de endosar votos directamente como en el caso de Federico Gutiérrez a Rodolfo Hernández, no está demostrado porque no hay la forma de garantizar que los votos de un personaje pasen de inmediato a otro, “en las matemáticas en temas electorales no siempre 1+1 es 2”.