¿Es posible bajarle el tono a la polarización política?

Panelistas analizaron el tono de polarización y guerra social que ha tomado la campaña presidencial en Hora20 un debate para analizar varias polémicas que han tenido lugar esta semana: el tono de la discusión política en los últimos días, la guerra sucia contra algunos candidatos y el grado de polarización en redes sociales. Después una mirada al voto en blanco y su rol en medio de la segunda vuelta. Por último, una opinión a una polémica por homofobia en la Cámara de Representantes al recusar a un congresista que buscaba proteger derechos para la comunidad LGBTIQ.

En los últimos días los ataques personales, las discusiones entre candidatos y hasta una guerra sucia se ha desatado a través de las redes sociales. El lenguaje del insulto, del desagravio y de la mentira se ha estado imponiendo. Por un lado, están las burlas, memes y ataques a Rodolfo Hernández tras romper en llanto al recordar el secuestro y posterior asesinato de su hija a manos del ELN, al tiempo se han dado polémicas por declaraciones sacadas de contexto del candidato Hernández como en la que se refería a una jornada laboral de diez horas, para él como funcionario y no para los trabajadores del país.

Aunque también están los ataques al Pacto Histórico, la polémica por el verdadero lugar de nacimiento de Gustavo Petro, pues él insiste ser de Ciénaga de Oro, mientras otros documentos confirmarían que es de Zipaquirá. Aunque no se quedan atrás polémicas como una foto en la que supuestamente Jenny Ambuila, hija del exfuncionario de la DIAN acusado por corrupción acompañaría la campaña de Francia Márquez, algo que fue desmentido por la candidata a la vicepresidencia.

La discusión ha llegado al nivel de enfrentamientos directas entre Petro y Hernández en Twitter, al sacarse en cara escándalos de corrupción en sus respectivas alcaldías.

Lo que dicen los panelistas:

María Teresa Ronderos, periodista, columnista y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, planteó que estamos en un momento de polarización perfecta ante un candidato que es difícil de ubicar en lo ideológico y otro que está mucho más definido, pero que genera polémica, “hay un esfuerzo de ambos lados desesperado para diferenciarse”, y asegura que hoy las plataformas premian el disenso y los extremos, “entre más extremo más participación”, por eso cree que es obvio que se dé un debate tan tenso en un panorama de empate técnico y en el que es difícil mostrar las diferencias de fondo entre los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta.

Sobre el voto en blanco, comentó que genera conflictos porque es una expresión de un problema en el sistema de partidos y con los candidatos, pues afirma que, si funcionara, el voto en blanco no tendría tanto peso ante una posibilidad de opciones. Agregó que no hay que echarle todo el “muerto” o la culpa al ciudadano que vota en blanco, pues comenta que muchas veces se encuentra arrinconado al no tener otra opción.

Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá y miembro de la campaña de Gustavo Petro, comentó que fenómenos como el de Rodolfo Hernández se da al irrumpir en las redes sociales en el que logra impactar con grandes audiencias, “Rodolfo Hernández realmente es un desconocido para los colombianos, es una novedad que empieza a desnudarse”, y aseguró que en esa medida los colombianos están empezando a escuchar declaraciones de hace un par de años, están repensando su voto, por lo que cree que es importante que el candidato asista a los debates para que se den discusión de ideas.

Sobre la polémica en el congreso al recusar a un congresista por su orientación sexual, comentó que es tanto discriminatoria como ausente de sustento legal, ya que explicó que el impedimento tiene lugar cuando hay un beneficio en particular, “entonces todo heterosexual estaría impedido o recusado por obrar en interés particular; esto es un gran nivel de locura en la cual por orientación se impide el ejercicio libre de deliberación y voto”, afirmó.

Isabel Cristina Jaramillo, abogada y profesora universitaria, planteó que sí hay un intento de polarización, pero afirma que le da menos miedo la polarización que se tiene hoy, a la que eventualmente se diera en caso de que las dos opciones en segunda vuelta quedaran en los extremos. Explicó que, al no estar en un proceso de polarización ideológica, las estrategias van orientadas a polarizar en quién es más corrupto, “pero se cae en una tendencia aburridora en la manera como elegimos. No lo hacemos por propuestas, es por la persona que sea menos miedosa a la alternativa”.

Frente al voto en blanco, comentó que funcionaría como la abstención, por lo tanto, cree que la invitación sería a tomar una decisión para que los otros no escojan por uno. Incluso, dijo que es posible que ese sistema no sea el mejor, pero son las reglas para que en una segunda vuelta se tome la decisión entre dos figuras

Angélica Lozano, senadora de la república, planteó que la estrategia de polarización y de ataques en elecciones no es nuevo, pues comenta que se da una agenda que es replicada por los medios, “las redes van a destruir o transformar negativamente la democracia, se está simplificando y se llega a los más bobo”, comentó. Frente al voto en blanco, dijo que se debe respetar y es válido cuando se acude a las urnas decir que ningún candidato en el tarjetón es el indicado, “tiene un peso político e invito a la gente que vote a consciencia y si eso implica que no le gusta ninguno, que vote en blanco”, afirmó.

Frente a la propuesta polémica de Gustavo Petro sobre el carbón, dijo que es la típica propuesta que el candidato lanza y que termina pisando muchos callos. Explica que la contribución en contaminación del país al cambio climático no es muy alta y que por otro lado hay gran potencial en el carbón, “¿la mejor inversión no será aprovechar e invertir en programas de bienestar social?”, pues afirma que los países desarrollados lograron ventajas por explotación y apalancamiento. “Transición sí, pero estamos en punto de desarrollo bajo en contaminación frente a países desarrollados que le sacaron ventaja en su momento a materias como el carbón”.