María Ángela Holguín aseguró que nunca trabajaría junto a Petro

La excanciller María Ángela Holguín reaccionó, en 6 AM de Caracol Radio, a los recientes rumores donde se aseguraba que haría parte de un gobierno de Gustavo Petro, si ganaba las próximas elecciones presidenciales.

"Yo nunca he hablado con Gustavo Petro, por eso me sorprendió tanto esa noticia de ayer la cual circuló bastante", aseguró Holguín.

"Yo no podría trabajar nunca en la vida con una persona como Gustavo Petro, jamás haría parte de un gobierno de él. Porque no me gustan sus planteamientos, no me gusta su manera de hacer política, no me gusta", dijo la excanciller.

"Me parece que fue un mal alcalde de Bogotá, yo le reconozco que fue un buen senador, pero no administrador y sinceramente no me gusta", agregó Holguín.

Además, la excanciller habló sobre la propuesta del candidato presidencial Rodolfo Hernández sobre el cierre de embajadas. "Es terrible, porque no es solamente lo que dice ese decreto del cierre de las embajadas, a mí lo que me indignó es que el ingeniero afirma que cerrará embajadas que no existen".

"Y del cierre de consulados, las remesas que mandan los colombianos en el exterior al país y creo que después del petróleo es la fuente más importante de ingresos. Entonces, usted le cierra a los colombianos el apoyo que les da en los consulados en el exterior, o sea, eso sí es dejar a los colombianos a su suerte entonces", concluyó Holguín.