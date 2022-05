Estratega de Hernández confirmó que el candidato asistirá a los debates

En algún momento de la contienda electoral, Rodolfo Hernández declaró que no iba a debates porque Ángel Becassino, el experto detrás de su imagen, no se lo permitía. De nacionalidad argentina, es una de las voces más escuchadas por el ingeniero que logró un cupo en segunda vuelta; por ello, habló con 6 AM sobre el futuro de la campaña.

“Hubo momentos en los cuales no queríamos ser parte de una confrontación de esquina de barrio como se convirtieron los debates —justificó—. Yo lo sugerí y Rodolfo estuvo de acuerdo en que no quería ser parte de eso. Pero en este momento lo que viene por delante es un cruce de ideas y sí vamos a participar”.

Buena parte de lo que pasó antes de primera vuelta unía a Hernández con la lucha anticorrupción; sin embargo, luego de conocerse los resultados del 29 de mayo, algunos miembros de la campaña de Petro han intentado vincularlo con este delito.

Según Ángel, utilizando una palabra hueca, que al igual que “cambio”, no tienen ningún contenido, pero logra atizar el malestar de la gente.

Rodolfo —dice— le ha dado contenido al tema de la corrupción, por ello publicó los borradores de los primeros decretos que aprobaría si fuera presidente, con los que busca hacer de Colombia un Estado eficiente e ir acabando, paulatinamente, los espacios en los que hay corrupción y despilfarro.

Ángel fue uno de los dos estrategas de la campaña de Petro en 2018, por lo que asegura que está tomando otro tipo de perfil, haciendo otro tipo de alianzas y perdiéndose en otro tipo de argumentos. Pues, en sus palabras, si bien Rodolfo tiene abierta una investigación, no es culpable, pero es lo que intentan hacer creer.

Así que le dio un concejo al candidato del pacto histórico: tratar de unir al país y no trabajar en dividirlo, más ahora que demostró querer alejarse de los partidos tradicionales y empezar una nueva etapa.