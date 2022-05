Magistrado del CNE dijo que buscaron garantizar auditoria independiente

Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral, en entrevista en 6AM Hoy por Hoy señaló todo el proceso que se realizó para lograr una auditoria independiente.

Le puede interesar:

El magistrado del Consejo Nacional Electoral aclaró cómo fue el proceso para lograr una auditoria independiente: "El 1 de abril de este año el Consejo Nacional Electoral solicita los recursos para realizar una auditoria internacional independiente de la auditoria que contrata la Registraduría, porque las funciones del Consejo son las de control y vigilancia como mandato constitucional. Y ya no nos parecía bien, y se lo habíamos expresado al registrador que la Registraduría se auditara así misma. Por lo tanto solicitamos estos recursos para una mayor transparencia en relación con este proceso electoral."

Asimismo, agregó: "Hasta el dos de mayo hubo una respuesta del Ministerio de Hacienda en la noche entregando los recursos. Ese mismo día yo había solicitado en la mañana mediante oficio que esta auditoria se desarrollara como compromiso de Estado y advertía sobre las dificultades de que cada día que pasara sin contratarla se atentaba contra la posibilidad de que se realizara. Luego el cuatro de mayo la procuradora general destina una agencia especial en la Procuraduría preventiva de la contratación de la gestión pública que convoque una mesa de trabajo el 11 de mayo y otra el 19 de mayo".

De igual manera, el magistrado del Consejo Nacional Electoral aclaró que se presentó una empresa alemana, "el presidente parlamentario del CNE, Cesar Augusto Agrego, seleccionó una empresa alemana, quien a través de su representante regional había presentado el interés en desarrollar esa auditoria. Se le solicitó una oferta a la casa matriz de esa empresa y desafortunadamente el 18 de mayo contestaron que no tenían ingenieros que hablaran castellano, y que era difícil conseguirlos."

"El 18 de mayo el presidente ordena que se debe revisar entre las otras firmas que habían presentado sus cotizaciones cuál podría ser seleccionada. Finalmente, el 19 se propone a una empresa de Costa Rica que presenten la documentación necesaria para acreditar su experiencia. Se empiezan a verificar todos los documentos, pero el presidente del CNE indicó que no estaban completos y que no se podía certificar la firma para que sea contratada. El día 24 de mayo la Procuraduría hace un nuevo requerimiento, advirtiendo que no se debería hacer coincidir el objeto de esta contratación, como la de la firma contratada por la Registraduría, y advirtiendo sobre los tiempos. Así el presidente del CNE decidió no contratar".

Escuche la entrevista completa en el audio