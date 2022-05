"Matamba fue desaparecido, el de los videos no es él": abogada

El 18 de marzo Juan Lárrison Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, uno de los narcotraficantes de “El clan del golfo”, salió de la cárcel La Picota. Así titularon los medios en Colombia otro escándalo que involucraba la corrupción en el Inpec y la supuesta fuga de uno de los hombres más buscados por las autoridades en Colombia. La Fiscalía, dos meses después, sostiene que “Matamba” pagó 5 millones de dólares a guardias del INPEC para fugarse, pero la familia sospecha otra cosa: “Matamba”, o Juan Larrison, fue desaparecido. La versión de Fiscalía es que en la madrugada de ese jueves, un guardia del INPEC identificado como Milton Libardo Jiménez Arboleda permitió que el preso se vistiera con un uniforme de dragoneante y abandonara, por las puertas 1 y 2 del patio de extraditables, la cárcel de La Picota.

Unos días después, ese guardia del INPEC, que permanece detenido, envió a Caracol Radio una carta en la que contaba otra historia. “Señores periodistas. Opinión pública en general. Yo Milton Libardo Jiménez Arboleda me dirijo ante ustedes para hacerles o darles a conocer que hoy en día, después de dos meses de encontrarme detenido por la desaparición, ojo desaparición del interno alias Matamba, de La Picota, me encuentro secuestrado por parte de la Fiscalía”. Jiménez, único vinculado a la investigación por la fuga, dice también que la Fiscalía incumple una orden de un juez, que ordena trasladarlo a un centro de reclusión del INPEC. Explica que desde su captura no ha tenido contacto con sus seis hijos, su esposa, y su abogado. La frase final del texto dice: no “quieren que yo de a conocer la verdad que oculta el Estado o Gobierno referente a la desaparición de alias Matamba”.

La abogada de “Matamba”, Angélica Martínez, ha pedido a través de derechos de petición acceso a los videos y pruebas que, supuestamente, muestran a un hombre saliendo de la cárcel La Picota con cachucha y un uniforme del INPEC. Esta semana las recibió, y le confirmó a 6AM de Caracol Radio que pedirá a expertos que hagan un análisis morfológico de la persona que se ve en las cámaras de seguridad. “Hay un presunto uniformado del INPEC que sale, pero no hay prueba forense o morfológica que determine que el que salió fue Juan Larrinson Castro Estupiñán, tampoco se le ve el rostro en ninguno de los videos. La persona que se mira en esas imágenes no es mi cliente”, explica Martínez. Su estatura y complexión no coinciden, dice ella, con “Matamba”. Esto se suma a que la abogada confirma que su cliente estaba buscando un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, y que no tiene sentido decir que pagó un soborno de 5 millones de dólares para fugarse, si “esa plata la hubiera podido entregar en Estados Unidos, además de la información que posee”.

“Se habían iniciado unos acercamientos con unas personas que servían como intermediarias, por así decirlo, entre nuestra defensa y la justicia americana. Juan Larrinson quería solucionar tanto sus problemas acá, antes de ser extraditado, y su proceso en Estados Unidos”, le dijo la abogada Martínez a 6AM de Caracol Radio. Por ahora, la defensa de “Matamba” interpondrán una denuncia por desaparición, y están considerando contratar a un equipo de expertos que puedan analizar los videos y otras pruebas que están en el expediente contra el guardia del INPEC, quien es por ahora el único vinculado a la supuesta fuga de Juan Lárrison Castro.