En Bogotá se empezará a regular el Valet Parking por uso de espacio público

Diego Laserna, concejal de Bogotá, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la regulación a los Valet Parking en la ciudad, debido al uso indebido del espacio público. Contó que empezarán en cuatro zonas de la capital.

"La Secretaría de Movilidad no tiene una regulación dónde y cómo pueden operar los Valet Parking. Llegamos a casos que cualquier persona pone conos y chaqueta y ya operan, pero no había control. Claro que hay empresas, pero pues usan el espacio público como principal insumo y no le retribuyen a la ciudad por eso", dijo.

El concejal también explicó que el valor a pagar de estas empresas dependería del valor del metro cuadrado en la zona.

"Dependiendo del valor del metro cuadrado de la zona, la idea es que haya a una retribución de espacio público y está alrededor de los 800 mil pesos mensuales. En agregado da como 400 millones de pesos al año si se pagan en las cuatro zonas en general. La mayoría usa los parqueaderos, pero otras personas abusan del espacio público. La idea es ver estos abusos y que, si operan en el andén, paguen a la ciudad", finalizó.