El Pulso del Fútbol, 7 de abril de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería debatieron sobre cuál es el mejor delantero del mundo en la actualidad. César dijo: "Usted no me puede decir que si yo sigo pensando que Benzema no es el mejor delantero del mundo, porque usted tampoco dijo que era él. Óscar Rentería dijo que el mejor era Lewandowski". Sobre el tema Óscar agregó: "Voy a buscar el programa en el que se armó el debate sobre los mejores delanteros del mundo, porque yo sé que la discusión era entre Benzema y Haaland".

