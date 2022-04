Alfonso Prada responde a Gustavo Bolívar y explica unión a campaña de Petro

Alfonso Prada habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre su unión a la campaña de Gustavo Petro y también dejó mensaje para Gustavo Bolívar, uno de sus críticos en años anteriores.

"No tengo que ver con 'cuota' de Juan Manuel Santos, es una reflexión personal y decisión autónoma tras una charla de muchas horas con Gustavo Petro. Se necesita un desarrollo económico sostenible. Con Santos hablé, le conté... él es un referente para mí, he estado muy cerca de él y obvio le comenté que iba a tomar esa decisión. Él la recibió como lo es él, con mucho respeto", empezó diciendo.

Y agregó: "Buena parte de mi función va en quitar esos preconceptos que tiene Gustavo Petro. Yo no estoy ingresando al Pacto Histórico, ni siendo un militante de izquierda, sino que puedo transmitir un mensaje para quienes no estuvimos en ese proceso y ser un vocero de esta campaña, que está por encima del Pacto. Hay gente del progresismo conservador, del Verde, Liberal... Vamos a profundizar diálogos con sectores y seguir con el trabajo para mantener ese frente amplio".

Por otro lado, mencionó que un punto importante es le diálogo con las regiones y las personas.

"Todos los temas se han puesto sobre la mesa, temas en los que queremos escuchar a los empresarios. Dos senadores del Cauca me expresaron preocupación y establecimos llamadas con personas de allá para las inquietudes, pero es porque Petro ha generado ese espacio de hablar con la gente. No habrá nada fuera de la Constitución, no se va a expropiar ni nada porque esa no es la intención y no es legal. No va a ser como Chávez, que pasaba caminando y decía: que expropien tal edificio. La idea es quitar los miedos", explicó.

Con relación a una posible modificación de la Constitución del 91, Prada mencionó que Petro no lo quiere hacer y, así lo quiera, no puede solo siendo presidente.

"Petro no puede transformar la Constitución. Deben pasar muchos pasos. Tocó litigar dos años para las curules de paz, imagínese eso. En Colombia se tiene un sistema rígido de Constitución y el presidente no lo puede hacer. Aspiro a que gane Petro. Lo que él ha venido diciendo, y que dialogué con él, es que está orgulloso del proceso del 91; su campaña se trata de hacerla real y que los derechos se garanticen", contó.

Sobre sus críticas contra Gustavo Petro en años anteriores, respondió: "Yo fui contradictor de Petro, fui 8 años concejal de Bogotá, tuve mucha crítica contra Gustavo Petro. Yo fui director de la campaña del plebiscito en Bogotá y me reencuentro ahorita con el mismo equipo, para el mismo objetivo: la paz".

Finalmente, le envió un mensaje a Gustavo Bolívar, quien ha sido uno de los grandes críticos y tampoco se mostró de acuerdo en redes sociales con esta unión.

"Conozco a Bolívar de hace muchos años. Tuvo trinos en 2017 que, con garrote contra mí, me dio duro por el Sena, pero debe informarse si no lo ha hecho y si no yo lo informo. Porque mi paso, lo dijo la Fiscalía, fue con total pulcritud. Estoy muy reconocido por los pronunciamientos con un gran orgullo y crecimos con oportunidades y nuevas sedes. Estoy seguro que Gustavo, con una sentada en la que lea y se informe adecuadamente, va a ser capaz de superar esas historias que fueron parte de un pasado doloroso y que hoy es parte de una dignidad y orgullo, de haber sido trabajador honesto y no haberme robado nada", finalizó.