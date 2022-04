El Pulso del Fútbol, 6 de abril de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria del Deportivo Cali ante Boca Juniors, en el debut de esta versión de la Copa Libertadores. Óscar dijo: "Cali no fue ni la sombra de lo que ha mostrado en la liga colombiana, pero el Boca Juniors tampoco es el mismo de otras épocas. Y no dije ninguna mentira cuando dije que Boca venía diezmado". Sobre el tema César agregó: "Me alegra que tanto usted, como yo, hayamos acertado esa sensación de que el Cali le iba a ganar al Boca Juniors. Pero no me gustó que dijera que es porque el equipo argentino venía diezmado".

