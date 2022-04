Moteros prometen no bloquear vías durante movilización de hoy en Bogotá

Más de 500 clubes de moteros participarán en la movilización de hoy en Bogotá, que iniciará a las 12:00 del medio día con una concentración en la Biblioteca Virgilio Barco, desde donde iniciarán la manifestación de forma pacífica para protestar por la restricción de parrillero en moto los días jueves, viernes y sábado desde las siete de la noche hasta las cuatro de la mañana.

Así lo confirmó en entrevista con 6AM, Jonathan Amaya, vocero y uno de los líderes de los conductores de motos, quien aseguró que con esta nueva manifestación buscan agotar las instancias para que la alcaldesa Claudia López los escuche, por lo que protestarán de forma pacífica con los límites de velocidad establecidos y no bloquearán vías, ni los corredores viales de Transmilenio.

El líder gremial aseguró que la alcaldesa no los ha adquirido atender, ni escuchar sobre los argumentos que tienen basados en cifras y resultados jurídicos, que dan cuenta que estas restricciones "no generan los resultados deseados en materia de seguridad, como la medidadel uso del chaleco que derrogó el Ministerio de Transporte, la cuál no generó la captura de ningún criminal".