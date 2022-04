Jorge Luis Pinto y su candidato para dirigir a la Selección Colombia

Jorge Luis Pinto, director técnico colombiano, dialogó con El VBar Caracol y analizó los grupos del Mundial de Qatar 2022, además del presente de la Selección Colombia y de su actualidad.

Para el santandereano, el nuevo técnico del combinado nacional debe cumplir con dos requisitos: "dos fundamentales, uno que conozca al país, los jugadores, la competencia sudamericana. Es fundamental que conozca y esté en el país; dos, que diseñe un proyecto con las tres selecciones".

"Ahorita deberían poner a competir a la Sub-20 y la Sub-23, toda. Yo agarraría a la Sub-23 y me la llevaría a Europa, a ver qué podemos sacar de ahí... Ahora quieren sacar a todos, yo no participo ahí", añadió al respecto.

Pinto recordó el tiempo desperdiciado con Arturo Reyes como entrenador encargado, a quien no responsabilizó: "yo no culpo a Reyes de nada, él estuvo ayudando, esos seis meses que estuvo ahí se perdieron, yo, ustedes y los directivos sabíamos que él no iba a dirigir en la Eliminatoria".

El extécnico de Costa Rica no se descartó para dirigir a la Selección Colombia; sin embargo, propuso otro candidato para ese cargo. "Sería lindo apoyar y colaborar, hoy en mi día no es la plata, si no me hubiera quedado en Emiratos o me hubiera ido a la China en Shanghai. El técnico que llegue tiene que trabajar bien".

"A mí me gustaría, por el amor a mi país, que sea un técnico que nos enseñe a todos, si es nacional muchísimo mejor, si es extranjero se le va a complicar más... Ahí está Luis Fernando (Suárez), tiene experiencia; la figura de Juan Carlos (Osorio), un poquito atropellada, no sé si el vuelva a su status del comienzo", añadió al respecto, postulando al actual entrenador de Costa Rica.

Sobre el Mundial, el santandereano aseguró que le gustaría asistir a dos partidos en la fase de grupos: "me gustaría ir al de Brasil - Suiza y al de España - Alemania".

Y habló de qué selecciones podrían dar la sorpresa: "tenemos que mirar lo de Ghana, es un equipo que aparece y desaparece. Me gusta lo de Canadá. La Dinamarca de la Eurocopa era un equipazo, yo creo que va a clasificar segundo con Francia".

"Es difícil encontrar un equipo chico en el Mundial, algunos que no alcanzan su nivel. A los equipos como Dinamarca, como Suiza y como Croacia hay que ponerles cuidado", añadió sobre este tema.

Finalmente, elogió a las dos potencias sudamericanas: "Brasil nos encanta a todos, a mí me dejó muy sorprendido el partido que le hizo Argentina a Colombia".