Sergio Higuita: "Es una alegría ver que nuestro ciclismo esté tan fuerte"

Sergio Higuita se coronó campeón el pasado domingo de la Vuelta a Cataluña en la etapa final que finalizó en, luego de haberse puesto el maillot de líder el sábado. Con este título, El Monster se convirtió en el quinto colombiano en lograr esta carrera en España.

El nombre del antioqueño se sumó su a los de Álvaro Mejía, quien fue el primero en 1993; Hernán Buenahora en 1998, Nairo Quintana en 2016 y Miguel Ángel López en 2019.

El pedalista antioqueño habló con El VBar sobre dicho título conseguido, haciendo énfasis en la última etapa, que fue decisiva para que se consagrara: "Fue una etapa muy dura, especialmente porque hizo mucha lluvia y frío, era posible que ese día la fuga grande, lejos de la general, corredores ganaran la etapa. El ataque que hizo ineos dejó atrás a corredores que estaban en la general".

"La última etapa fue muy dura, fue una ascensión durísima con rampas del 15-16% y al final resistí los ataques de Carapaz de Almeida y otros hombres de la general y pudimos mantener el liderato. Al final se dio la celebración con los chicos porque todos los corredores estábamos muy fatigados. Fue una carrera de 7 días pero cada día se corrió como si no hubiera un mañana. La celebración me la merecía y es bonito ver cómo la alegría estaba en el equipo", agregó Higuita.

Por su parte, se refirió a su rol de líder en la Vuelta a España que tendrá lugar, resaltando que puede ser uno de los tres que comande al Bora.

"Soy uno de los líderes. Siempre los equipos llevan dos o tres líderes, el ciclismo es un deporte impredecible, uno es el líder del equipo pero si se cae, el equipo debe tener dos corredores en sus filas por si esto sucede. En la Vuelta Cataluña yo resulté el más fuerte. Lo más importante es que el equipo gane, soy un trabajador del equipo" expresó.

Finalmente, se refirió a la preparación que ha tenido en esta nueva etapa de su carrera con el Bora y a la actualidad del ciclismo colombiano.

Este año he hecho un trabajo muy bueno, hay días que he hecho 7 horas, pensando en las clásicas que son largas. Este año he estado más controlado, en el Bora ellos mismos controlan el entrenamiento, en el EF era individual", comentó sobre su manera de entrenar.

"Va a haber ciclistas en el Giro fuertes. Superman está muy fuerte y es un hombre que se prepara muy bien, Nairo es un corredor que sabe hacer muy bien el Tour, Daniel Martínez también lo ha hecho 10 de 10. Nuestro ciclismo es un ciclismo que este año ha estado muy bien, el año pasado fue muy difícil, pero este año estamos volviendo a las competiciones. Es una alegría ver que nuestro ciclismo esté tan fuerte", concluyó.

