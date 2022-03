Asofondos dice que Gustavo Petro miente sobre fondos de pensiones privados

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos y Pensiones, Asofondos, Santiago Montenegro sobre lo que dijo Gustavo Petro en relación con el trabajo de los fondos privados de pensión en Colombia.

"Este es un debate muy importante y podemos discutir. Esto tiene que ver con una concepción del Estado, de la sociedad y de la democracia. Esto se materializa o se concreta en cosas que dijo el candidato Gustavo Petro. Él dijo que los aportes pensionales en los fondos de pensiones son dineros públicos, eso aparentemente no tiene mucho, pero es una proposición de fondo que va a en contra de la ley y nuestra organización institucional, porque los aportes a los fondos son de los trabajadores, de nadie más, eso lo dice la ley. Si usted dice que esos son dineros públicos, el Estado en un gobierno precedido por él puede expropiar, y ni siquiera porque se pensaría que es dinero público, eso es falso y va en contra de la ley", indicó.

Acerca de las consecuencias de que el dinero de la gente se utilice para déficit fiscal mencionó que "así fue que se quebró el Seguro Social, que tenia unas reservas y se las gastaron todas en proyectos populistas. Por ejemplo, él dijo que las comisiones de las administradoras son un 30 por ciento, eso es falso, son de tres por ciento, son las mismas que hay en Colpensiones, eso se cobra según la ley."

"Quiero decir que, como porcentaje del saldo administrador las comisiones son del 0,6% y están por debajo de todos los países de la OCDE. Ese es el tipo de falsedades que dijo Gustavo Petro", agregó.

Acerca del modelo que plantea Gustavo Petro sobre la forma de ahorrar en el sector público y luego en el privado, indicó que "el modelo holandés es de capitalización individual, en eso se equivoca Petro y haría bien al investigar. En Colpensiones no hay ahorro, es un régimen de prima media, la gente no puede ir a ahorrar al régimen público. Con esa plata Petro está proponiendo financiar un bono para los pobres, o sea no va a haber plata para pagar las pensiones. Está confundiendo las cosas. De esta manera, la plata de los trabajadores va a financiar ese bono que él está proponiendo".

Inversiones de los fondos

En relación con las inversiones de los fondos afirmó que "yo no estoy diciendo que el régimen de capitalización individual sea perfecto. Los fondos de pensiones ya hemos invertido en fondos de capital privado, incluyendo en infraestructura. Hay inversiones en grandes empresas de infraestructura, incluyendo empresas que son estatales y tenemos recursos en el exterior porque uno no puede poner los huevos en la misma canasta".

Por otro lado, confeso que "no estoy diciendo que no se pueda hacer ajustes, hemos planteado que debe haber también fondos de pensiones públicos."