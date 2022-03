"Eso del aborto a los seis meses nos ha ofendido": Barguil

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló el precandidato presidencial David Barguil sobre sus propuestas.

Sobre el apoyo que ha recibido indicó que "vamos a sacar más de dos millones de votos. No solo es el acompañamiento de mi partido, han llegado otros sectores".

"Eso del aborto a los seis meses nos ha ofendido. Yo acabó de ser papá, yo tengo en mi cabeza el día en el que fui a hacer la ecografía de los seis meses de mi bebé. Es obligatorio defender la vida, yo lo creo y es lo que creen la mayoría de los colombianos" aclaró.

De igual manera manifestó que "lo que está haciendo la Corte es permitir que un bebé de seis meses en el vientre de una madre sea asesinado. Hay estudios que dicen que un bebé puede sentir profundo dolor. Yo no niego la realidad y las circunstancias de las mujeres. Lo que digo es que debemos entregar leche y pañales a madres de estratos uno y dos, así como trabajar en las políticas. A mi no me digan que hay más solicitudes en el ICBF que bebes para entregar".

Barguill resaltó que sobre la decisión de la Corte que "aquí hay que hacer unos esfuerzos gigantes para prevenir los embarazos adolescentes, en la educación sexual y en el apoyo a las madres de estratos bajos. El Estado tiene que brindar apoyo. Yo si voy a defender la vida, porque está en mis principios. En los países más progresistas no se ha hablado del aborto en las 24 semanas"

"A mi si me parece que un cambio de este tipo debe tener un pronunciamiento de la mayoría de los ciudadanos. Lo que quiero decir es que la Corte no puede no tener limites. Los limites los establece la constitución. La Corte debe tener limites establecidos por la constitución, no se puede convertir en una corte constituyente".