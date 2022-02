Miguel Uribe liderará muro de contención contra petrismo en elecciones

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Miguel Uribe, candidato al Senado, sobre la valla publicitaria que recientemente colocó y por la cual está siendo cuestionado.

El candidato indicó que "yo creo que estamos en un momento crítico, la elección más importante en este momento es el Congreso. Yo he tomado la decisión de poner una valla que básicamente genere una alerta sobre la votación para defender la democracia y la libertad. Estoy muy preocupado que puedan llegar al Congreso una bancada del Pacto Histórico que va a destruir el país y por eso puse ese anuncio publicitario."

"Este magistrado es el que dijo que Katherine Miranda no debe bajar la valla, que consideraba que no vulneraba ningún derecho de la exministra. Pero es ese mismo magistrado él que promoviendo la queja contra la valla que yo he colocado. Es decir, que no hay ningún tipo de independencia, lo que hay es una manera selectiva de abordar esta discusión por parte de este magistrado, que por cierto, es muy cercano al Pacto Histórico. Eso lo que demuestra es una persecución" resaltó.

Asimismo, mencionó que "yo no hago ninguna alusión ofensiva, ni ninguna crítica. Lo que digo es <<Ojo estos son los que podrían llegar al Congreso, vote bien>>, es el llamado a todos los colombianos. Ahí se ve la cercanía con Gustavo Petro y Piedad Córdoba, lo grave aquí, además de la cercanía con estos políticos, es la manera selectiva en que el mensaje que le gusta no vulnera ningún derecho, pero el mensaje que le preocupa porque ponemos en evidencia lo que pasa en el país, eso si no le gusta"