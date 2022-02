El coronel que denunció las alianzas de militares con mafiosos

El coronel en retiro del ejército Robinson González del Río apareció en el radar de la opinión pública después de que, en 2016, fuera condenado a 37 años de cárcel por ejecuciones extrajudiciales en del departamento de Caldas. González del Río, asesorado por sus abogados, decidió someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que le otorgó el beneficio de la libertad el 6 de enero de 2018. Pero tres años y medio después, del Río volvió a tener problemas con la justicia. El pasado 2 de octubre fue recapturado, acusado de hacer parte de una estructura mafiosa, la Cordillera Sur, liderada por alias Matamba, delincuente que también fue capturado en mayo de 2021.

Este caso ha llamado la atención de los medios porque ha desnudado la participación de militares retirados y activos, algunos de muy alto rango, en esa misma estructura criminal. Esto, sin embargo, no es nuevo. 6AM de Caracol Radio conoció el testimonio de un coronel retirado del ejército que denunció estas prácticas hace varios años y que narra cómo sus superiores decidieron ignorarlo. Este coronel, ya retirado, que vive fuera del país, se tuvo que ir amenazado, comenzó hace dos años a publicar algunos videos en los que advertía de todo esto que estamos viendo ahora: coroneles y generales sobornados por estructuras mafiosas. Su nombre es Álvaro Amórtegui, y tiene soporte documental de las denuncias que hizo en distintos momentos entre el 2010 y el 2019.

Amórtegui cuenta cómo, en el 2010, se le acercó un militar, un mayor de apellido Vélez, que ahora está en la Defensa Civil, que le ofreció plata para que no hiciera operaciones en contra de un grupo de mafiosos que operaba en el Cauca. Lo denunció en la fiscalía y ante sus superiores, pero nada pasó. Es importante entender que, además del coronel retirado González del Río, hay dos generales que han sido mencionados en este escándalo: Leonardo Barrero, retirado, que fue comandante de las fuerzas militares, y Wilson Neyhid Chawez. El que los menciona, según el fiscal del caso que leyó transcripciones de unas interceptaciones, es el mismo González del Río.

Los dos, dice González del Río, eran claves para que siguiera operando la mafia de Matamba.

Amórtegui denunció el intento de soborno en septiembre de 2010 en la fiscalía de Santander de Quilichao. No solo fue ignorado, sino que lo trasladaron poco después. En el 2016 estaban pasando cosas extrañas en la tercera brigada de Cali, cuyo comandante era, otra vez, el general Wilson Neyhid Chawez. Había robos de motos, de llantas y de uniformes militares. Muchas de estas cosas robadas terminaron en manos de las estructuras criminales que operaban en Nariño y en el Cauca. Los batallones estaban permeados por esta plata de la mafia. En el 2018, pasó lo mismo y se repitió la historia. Amórtegui denunció el robo de munición en el Valle del Cauca. En un derecho de petición enviado al ministro de defensa Diego Molano en febrero de 2021, le dijo: “Le informo al General Nicasio Martínez la pérdida de material de guerra en la desactivación de las Brigadas Móviles, con la negligencia de la contrainteligencia, donde se aprovechó su desactivación para posibles hechos irregulares… ante esto el general Martínez no tomó las medidas necesarias, no hizo nada. En una reunión donde estaba presente el General Luis Fernando Navarro Jiménez, segundo comandante del Ejército, quien me ordenó que no podía informar que se estaban perdiendo documentación y material de las Brigadas Móviles desactivadas, que eso no lo podía saber nadie…”.

La captura de González del Río y las investigaciones en contra de estos dos generales, Chawez y Barrero, está generando un efecto en otros militares. Algunos de ellos, sobre todo de rangos altos, saldrán a contar las cosas que vieron, que vivieron, y que están relacionadas con esto mismo. Hay testimonios importantes como el de un coronel que cuenta cómo, en Nariño, siendo comandante de una brigada en 2019, un militar le ofreció 200 millones mensuales por no hacer operativos en contra de Matamba en Cordillera. Ese oficial, que se negó al soborno, fue trasladado por el general Chawez después de estas denuncias.