¿Qué dilemas éticos y judiciales comprometerán a Piedad Córdoba?

En Hora 20 un debate sobre las acusaciones que pesan en contra de la candidata al senado y excongresista, Piedad Córdoba por supuestamente tener cálculo político en medio de la liberación de secuestrados por las Farc. Después una mirada a la caída de un militar en ejercicio por un audio en el que hablaría de las relaciones entre miembros del Ejército y organizaciones criminales para combatir a las disidencias. Por último, una mirada a la tensa situación en Ucrania, el papel de la diplomacia occidental y de las reacciones del gobierno de Colombia.

Un fuerte impacto político podría provocar las últimas acusaciones en contra de la excongresista y hoy candidata al senado en lista del Pacto Histórico, Piedad Córdoba por su presunto interés político a la hora de definir la liberación de los secuestrados que se encontraban en poder de las Farc. El testimonio fue revelado anoche por Noticias Caracol, es la voz del exasesor de la candidata, Andrés Vásquez, en su declaratoria ante la Fiscalía, revela que Piedad Córdoba sí es alias “Teodora”, el nombre que se encontró en varios de los correos que reposaban en el computador del abatido jefe guerrillero, Raúl Reyes.

Vásquez contó que Piedad Córdoba utilizaba la liberación de secuestrados para capitalizarlo políticamente y lograr ser candidata a la presidencia, al tiempo, la acusa de demorar la liberación de secuestrados, manipular los procesos y dar recomendaciones de las condiciones físicas de los liberados, pues destaca que era Córdoba una especie de conexión entre el presidente de Venezuela Hugo Chávez y el secretariado de las Farc, tanto que el mismo Vásquez cuenta cómo le tomaba fotos en los encuentros que sostenían Iván Márquez, Santrich y Rodrigo Granda con la entonces senadora.

Estas declaraciones generaron todo tipo de reacciones en la mayoría de exsecuestrados de las Farc, algunos la señalaron de ser una “traficante del dolor”, o de crueldad al utilizar una labor humanitaria como trampolín político. Incluso, la candidata a la presidencia y víctima de secuestro, Ingrid Betancourt dijo que Piedad Córdoba sí era “Teodora” y que ella retrasó su liberación.

Lo que dicen los panelistas

Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora en la Universidad de los Andes y columnista, planteó que, si la excongresista manipulaba fechas de liberaciones, podría estar cerca de ser coautor el delito de secuestro, “esa línea es delicada y por eso los detalles son importantes”. Explicó que esta situación revela las dificultades del trabajo humanitario, de negociaciones y de los limites, “es complejo mantener claros los límites de ese tipo de labor”. De otro modo, dijo que lo complejo del trabajo humanitario en Colombia es que se da en gran polarización y una confianza que se deposita en quien desempeña la labor humanitaria.

Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario, afirmó que no le

cabe la más mínima duda que estamos ante un gran escándalo promovido por alias “Teodora”, “pues yo creo que esta señora es Teodora”. Destacó que, en época electoral, esperaría que el electorado se abstenga de votar por esta lista, “pero eso no va a ocurrir, el voto de izquierda no se conmueve con ningún escándalo”, pero destacó que hay un debate de ética pública en asuntos como la cultura de la negociación.

Para Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario, si Piedad Córdoba cruzó la línea de no cumplir con su labor o de favorecer a nivel estratégico a una organización ilegal, estos señalamientos tienen efectos judiciales, “lo demás es hipótesis o espiritismo jurídico”, sentenció. Aclaró que no es nuevo el rol humanitario para la liberación de secuestrados, pues figuras como Jaime Garzón y Álvaro Leyva lo hicieron en su momento, pero cree de igual forma es necesario ganarse la confianza de los secuestradores para que se dé la labor humanitaria. Por último, dijo que hay un dilema ético en lo político, pues señala que cuando conviene dar a Piedad Córdoba por Teodora y aliada de las Farc, funciona, pero no le creen ni es Teodora cuando revela detalles del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado.

Para Juanita Goebertus, representante Cámara por la Alianza Verde, lo que está en juego es que Colombia tiene un sistema en el que ciudadanos pueden colaborar previa autorización del gobierno, tener acercamientos o liberación secuestrados, “pero no pueden asesorar alguna de las partes para dar avance en lógica militar”, pues la lógica sería buscar una salida negociada o la liberación de secuestrados y no un apoyo o ventaja a la otra parte. “Sí creo que el elemento es cruzar la frontera de si busco solucionar conflicto armado o si hago una asesoría a un grupo armado para tener una ventaja estratégica”.