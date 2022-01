Popurrí internacional: el análisis a los hechos en el mundo

En Hora20 una vuelta por el mundo para analizar los hechos más importantes a nivel global. Se debatió sobre el diálogo que se desarrolla en Ginebra para frenar la posible escalada militar que podría llevar a cabo Rusia sobre Ucrania. También una mirada al primer año del gobierno Biden, los aciertos, desaciertos y la coyuntura que enfrenta en momentos de alta inflación; decisiones de la Corte Suprema y cuando impulsa un proyecto de ley de derechos electorales. Después una lectura al Reino Unido ante las polémicas fiestas en épocas de cuarentena y el nuevo escándalo que enloda la monarquía británica. Por último, una opinión sobre lo ocurrido en Kazajistán y la respuesta a la cuarta ola de la pandemia.

Primero en Ginebra y Bruselas donde esta semana tanto delaciones de Estados Unidos, como rusas y de la OTAN tuvieron una serie de encuentros para tratar de controlar y desescalar los ánimos ante un posible avance de tropas rusas sobre Ucrania. Pues finalizando el 2021, unos 100 mil soldados rusos de desplegaron en la frontera norte con Ucrania, acción que fue leída por occidente como una posible invasión sobre el país que desde 2014 vive un conflicto que ha dejado 1,5 millones de desplazados y casi 14 mil muertos.

Al finalizar la semana, las negociaciones parecen ser un fracaso y aunque Putin ha dejado claro que no tiene intenciones de invadir Ucrania, el presidente Biden ha amenazado con sanciones al Kremlin en caso de continuar con un avance hacia Kiev, capital de Ucrania. Al tiempo, Putin ha mantenido una línea roja o una serie de exigencias, entre las que está, detener el avance de la OTAN en países de la región como Asia central, el Cáucaso y Europa Oriental. Ante este panorama, los participantes de la negociación han alertado sobre las posibilidades de un nuevo conflicto armado en Europa o la reactivación de la guerra fría.

Lo que dicen los panelistas

Para Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia, columnista y profesor en la Universidad Externado, en el marco de las negociaciones con Rusia, Estados Unidos aparece débil y la alianza con Europa tiene fracturas, "es un país muy débil a pesar de ser mayor potencia en todo," agregando que a Estados Unidos le falta vocación de ser potencia, de demostrar poder y de utilizarlo para defender aliados e intereses. "Putin le tiene bien medido el aceite a EE. UU. y a Europa, él tiene sus líneas rojas de no permitir la OTAN cerca de Rusia, vemos una alianza atlántica débil, no estoy seguro de que Putin quiera invadir, pero demuestra poder que Biden no tiene".

Camilo Granada, consultor, experto en comunicaciones y columnista, planteó que las tensiones sobre Ucrania siguen subiendo, "hay que entender la posición de Rusia con dinámicas como la vocación de Putin y por otro lado, el análisis de defensa de Rusia ya que se siente amenazado por el acercamiento en sus fronteras". Destacó que hay un doble desafío: la situación de Ucrania donde Rusia tiene intensa relación y, por otro lado, la dinámica general de relación OTAN y Rusia. Este panorama, considera, puede pasar a ser una "guerra caliente" sobre Ucrania.

Agregó que, en la capacidad de respuesta de las potencias, no se evidencia una unificación que le haga frente a una figura como Putin. "Habrá que ver si Putin sigue sintiendo que no tiene contraparte ni alguien que le ponga freno, una posibilidad de acción militar contra Ucrania no se puede descartar. Ya pasó lo de Crimea, ya hubo agresión".

Para Jesús Agreda, internacionalista de la Universidad del Rosario y Magister en análisis de problemas políticos económicos e internacionales contemporáneos, la situación es muy compleja. "La posición negociadora de EE. UU. es más débil hoy que la de hace un tiempo. Esto evoluciona de manera negativa. Hay tres negociaciones en tres escenarios diferentes las cuales tienen el mismo resultado: ninguno."

Agregó que las posibilidades de un enfrentamiento aumentan, "por un lado, un EE. UU. dividido y sin compromiso total frente a Ucrania. Una OTAN que no está obligad a intervenir en caso de que Rusia invada Ucrania. Estamos casi ante un choque de trenes."

Explicó que la situación actual no se pude considerar una guerra fría, "el concepto es complejo y no es aplicable. Guerra fría era ideológico y no estamos ante un conflicto de esa característica", agregando que Rusia no busca la expansión del socialismo. Por lo cual, recalca que el enfrentamiento es más similar a un enfrentamiento entre potencias anteriores a la guerra fría.