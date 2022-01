Lina Gómez: "Daré todo en Racing para llamar la atención de la Selección"

Lina Gómez, volante colombiana que milita en Racing de Avellaneda de la primera división del fútbol femenino argentino, dialogó con El VBar de Caracol Radio, donde se refirió a su sueño de llegar a la Selección Colombia, su primera temporada en el sur del continente y la posibilidad de regresar a Millonarios en el futuro.

"Fue muy bueno a nivel personal, un equipo bastante competitivo, una Liga competitiva también. Lo que he recalcado es que se tiene permanencia, todo el tiempo se está entrenando, compitiendo, solo se tienen unas 'minivacaciones' en junio hasta el otro torneo. Hay continuidad, la Liga es competitiva, nos enfrentamos a equipos como Boca, San Lorenzo, la UAI, son equipos fuertes en Argentina. Hablando del país como tal, enamorada de Argentina", comentó Lina sobre su primer año en el fútbol argentino.

Mientras que del nivel y el fútbol colombiano, destacó: "obviamente la Liga colombiana tiene mucho nivel y lo hemos visto también por los resultados en la Copa Libertadores, el problema es que, vuelve y juega lo mismo de siempre, no hay continuidad y es bastante duro tener que entrenar dos o tres meses y ya después tener que seguir sin hacer nada, te lleva a tomar este tipo de decisiones".

La bogotana de 22 años reveló que tuvo acercamientos con Millonarios; no obstante, estos no prosperaron: "por ahí estuve hablando con Salomón (Bitar), pero yo ya tenía el contrato firmado en Argentina y pues era muy complicado".

Sin embargo, no descartó un posible regreso en un futuro cercano: "ahorita está bueno disfrutar la experiencia de estar en otro país jugando, eso suma muchísimo para mi carrera personal, pero me gustaría mucho volver, más a un equipo como Millonarios que siempre me recibió tan bien y me abrieron siempre las puertas".

Pese a sus actuaciones destacadas en Millonarios y Racing, Lina Gómez nunca ha recibido un llamado a la Selección Colombia, al respecto comentó: "creo que son decisiones, en esto del fútbol hay que adaptarse a las decisiones que toman los técnicos. Mi objetivo es darlo todo esta temporada con Racing y que pueda sobresalir, para que puedan echar un ojito por Argentina y se pueda dar la posibilidad".

"Es un sueño que nunca se muere y a cada jugador le gustaría integrar la Selección, va más en mí en sobresalir en Argentina", añadió.

Y al respecto, agregó: "nunca he tenido relación con el profe (Nelson) Abadía, no lo conozco, no lo he visto en persona, no se ha tenido esa posibilidad. Ojalá que este sea más mi semestre y se pueda dar así".

Finalmente, Lina expresó su admiración por Natalia Gaitán, capitana y referente de la Selección Colombia, aunque ausente en las últimas convocatorias.

"Siempre he tomado como referencias las personas que, por encima de ser buenas futbolistas, son buenas personas y que tienen un propósito de vida y creo que Natalia Gaitán deja todas esas cosas que me gustaría tener a mí. Es una gran representante de nuestro fútbol colombiano y por ahí merece ser llamada nuevamente a la Selección", comentó.